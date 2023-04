Ampel-Pläne für Cannabis: Ein bisschen Legalisierung

Was den Ministerpräsidenten aufbringt, ist das Eckpunktepapier, mit dem die Ampelkoalition nicht weniger als das legale Kiffen in Deutschland einführen will. Im Kern geht es um einen Zwei-Stufen-Plan, die Ampel spricht von einem "2-Säulen-Modell".

Ampelplan: Im Sommer sollen Eigenanbau und Kiffen legal sein

Mit Stufe 1 soll es schnell gehen. Noch im April soll ein Gesetzentwurf im Kabinett verabschiedet werden. Darinstehen soll, dass in als Vereinen organisierten Cannabis-Clubs mit maximal 500 Mitgliedern Cannabis angebaut und an Mitglieder abgegeben werden darf - nicht kommerziell und beschränkt in der Menge auf 50 Gramm im Monat und maximal 25 Gramm am Tag. Und bei 18- bis 21-Jährigen womöglich beschränkt auf höchstens 30 Gramm im Monat und mit beschränktem THC-Gehalt.

Außerdem wird der Besitz von drei weiblichen, blühenden Pflanzen in Stufe 1 legal, sowie die Weitergabe von sieben Samen oder fünf Setzlingen. Dem Anbau auf dem Balkon oder im Garten stünde dann nichts mehr im Weg. Mitführen von 25 Gramm wäre fortan auch erlaubt.

Die Stufe 2 wird ein eigenes Gesetz – aber erst nach der parlamentarischen Sommerpause. Es ist gegenüber den ersten Plänen aus dem Oktober stark abgespeckt. Weil europarechtliche und völkerrechtliche Bedenken bestehen, soll es nur Modellregionen geben, in denen Einwohner einer bestimmten Stadt oder Gemeinde begrenzt auf fünf Jahre und wissenschaftlich eng begleitet der Verkauf in Abgabestellen möglich wird. Ursprünglich war der Plan, bundesweit den Cannabis-Handel staatlich reguliert zu ermöglichen.

Niederlande für Lauterbach ein Negativbeispiel

Allerdings: Es gibt noch Streitpunkte. Die FDP etwa findet die Begrenzung bei Menge und Stärke der Drogen für 18 bis 21-Jährige nicht gut. Das sei eine "Überregulierung, die Konsumenten weiter auf den Schwarzmarkt treibt", sagte etwa die Sprecherin für Sucht und Drogenpolitik der FDP im Bundestag, Kristine Lütke, dem ARD-Hauptstadtstudio.

Noch ein Streitpunkt: Lauterbach sagte in der Bundespressekonferenz, in den Clubs soll es keine Gebrauchsräume geben – und warnte vor Konsum in den Clubs, die dann so etwas wären wie niederländische Coffee Shops. "Wir haben uns am holländischen Modell eher daran orientiert, wie man es nicht machen sollte", sagte der Gesundheitsminister. Özdemir hingegen sagte zur Frage von Konsumräumen in den angedachten Clubs, da gebe es in den Fraktionen noch Redebedarf.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek: "Ein klares Nein"

Auch die - verglichen mit Eckpunkten aus dem Oktober - abgespeckten Pläne stoßen in der CSU auf harsche Ablehnung. Es bleibe dabei, dass die Staatregierung "ein klares Nein" gegen die Pläne der Ampel setze, sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Selbst die vorgesehenen zeitlich begrenzten Modellregionen seien aus seiner Sicht immer noch europa- und völkerrechtlich problematisch, so der bayerische Gesundheitsminister. Der Kinder und Jugendschutz könne nicht gestärkt werden, indem man "eine Droge verharmlose und zum allgemeinen Gebrauch freigebe", kritisierte Holetschek.

Özdemir: "Der Schwarzmarkt wird sich schwarzärgern"

Genau das aber will die Ampel mit der Legalisierung erreichen. Özdemir sagte: "Wir geben das Hanf frei und stärken den Kinder und Jugendschutz." Und: "Der Schwarzmarkt wird sich - wenn man so will - schwarzärgern." Die kriminellen Dealer, für die sei heute ein schlechter Tag.

Lauterbach unterstrich zudem, Dealer hätten kein Interesse mehr, Minderjährige an Cannabis heranzuführen, wenn die es dann ab 18 ohnehin legal erhalten können. Außerdem sagte Lauterbach, die Kriminalisierung von Cannabis sei gescheitert – und verwies erneut auf Bayern. Im Freistaat, der besonders streng kontrolliert und ahndet, seien 2019 von 55.000 Rauschgiftdelikten 35.000 – und damit mehr als die Hälfte – Cannabis-Delikte gewesen. Und trotzdem sei der Konsum seit 2011 jedes Jahr weiter gestiegen, so der Minister.

FDP-Suchtexpertin: "Die Prohibitionspolitik ist endgültig gescheitert"

Genauso sieht es auch die bayerische Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Sucht- und Drogenpolitik der FDP-Fraktion. "Die Prohibitionspolitik ist endgültig gescheitert", sagte Kristine Lütke dem BR. "Ein Verbot regelt keinen Konsum, darum müssen wir uns auf einen anderen Weg begeben." Und dieser Weg über Modellregionen und legalen Verkauf, der könne dann ein deutscher Weg zur Volllegalisierung und damit "eine Blaupause für Europa werden", hofft Lütke.

Und wie von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir angeregt, kann sich die FDP-Politikerin aus Lauf an der Pegnitz in ihrer Heimat durchaus eine Cannabis-Modellregion vorstellen. "Man soll niemals nie sagen", sagt Lütke – bei Ministerpräsident Söder könne sie sich eine solche Volte vorstellen.

Wichtig war es Lauterbach und Özdemir heute, zu betonen, dass das Vorhaben ohne Zustimmung des Bundesrats Gesetz werden soll. Allerdings: Wenn in Stufe 1 Cannabis-Clubs einführt werden, dann sollen diese - womöglich als Vereine - von den Bundesländern reguliert werden. Ob das am Bundesrat vorbei geht? Die Ampel will es auf jeden Fall versuchen.