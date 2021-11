BR24live 15 Uhr: Ampel-Parteien stellen Koalitionsvertrag vor

SPD, Grüne und FDP wollen den Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Ampel-Regierung am Mittwochnachmittag um 15.00 Uhr vorstellen. Das kündigten die drei Parteien am Morgen an. Eine Einigung auf die Regierungsvereinbarung liegt demnach offensichtlich vor.

Offene Punkte zuletzt in Finanz- und Klimapolitik

Zuvor soll demnach die Hauptverhandlungsgruppe der drei Parteien zusammenkommen. Offene Punkte gab es bis zuletzt in der Finanz- und Klimapolitik sowie bei der Zuteilung der Ministerien. Auch die Besetzung der Ministerposten blieb noch offen.

Parteitage und Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag einschließlich der geplanten Ressortverteilung müssen noch von Parteitagen von SPD und FDP sowie bei den Grünen durch eine Mitgliederbefragung gebilligt werden. Über die Inhalte der Vereinbarung sowie die vorgesehene Kabinettsliste wurde bisher weitgehendes Stillschweigen gewahrt. Gemeinsames Ziel der drei Parteien ist, in der Woche ab dem 6. Dezember Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler zu wählen und eine gemeinsame Regierung zu bilden.

22 Arbeitsgruppen arbeiteten am Koalitionsvertrag

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen, nachdem die drei Ampelparteien zuvor in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt hatten. Geführt wurden sie in einer Hauptverhandlerrunde aus je sechs hochrangigen Vertretern jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen. In diesen handelten die Fachpolitiker der Parteien die Details des Koalitionsvertrags aus.