Ampel-Parteien verteidigen Corona-Pläne

SPD, Grüne und FDP haben die Kritik an ihrem Gesetzentwurf für die Zeit nach der epidemischen Notlage zurückgewiesen. "Wir haben mit dem Gesetz eine rechtssichere Grundlage für alle notwendigen Maßnahmen geschaffen", sagte Maria Anna Klein-Schmeink von den Grünen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

"Corona ist nicht vorbei"

Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP betonte: "Mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage wird keinesfalls gesagt, dass Corona vorbei ist." Und weiter: "Wir wollen den Ländern die Möglichkeit geben, Maßnahmen wie die Maskenpflicht auf gesetzlicher Grundlage weiterzuführen." Härtere Maßnahmen wie einen Lockdown seien in der jetzigen Situation nicht hilfreich. Deshalb sei es nicht erforderlich, die epidemische Notlage zu verlängern.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte die Pläne in der "Augsburger Allgemeinen" als zu riskant abgelehnt. "Die erste Ampel-Entscheidung riskiert bereits ein Corona-Chaos in Deutschland", sagte er der Zeitung. "Die epidemische Lage politisch zu beenden, ohne echte ausreichende Alternativen zu benennen, während das Hospitalisierungsgeschehen real steigt, ist ein Signal der Planlosigkeit."

3G am Arbeitsplatz geplant

Nach einem Gesetzesentwurf von SPD, FDP und Grünen sollen die drastisch steigenden Corona-Zahlen unter anderem durch die Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, 3G am Arbeitsplatz und finanziellen Hilfen für Kliniken eingedämmt werden.

Wie genau die 3G-Regelung am Arbeitsplatz in der Praxis aussehen könnte, sei noch nicht klar. Die Fraktionen der möglichen Ampelpartner hätten das Bundesarbeitsministerium um eine Prüfung gebeten, "wie wir die Einhaltung dieser Regelung wirkungsvoll gestalten können", teilte Maria Klein-Schmeink von den Grünen mit. Die SPD-Politikerin Sabine Dittmar sagte, sie gehe sehr davon aus, dass die erwartete Formulierungshilfe des Ministeriums tägliches Testen beinhaltet. Wie bisher bereits in der Corona-Arbeitsschutzverordnung geregelt, solle der Anspruch auf zwei kostenlose Tests durch den Arbeitgeber bestehen bleiben. Auch noch offen sei, ob 3G am Arbeitsplatz per Verordnung oder Gesetz regelt werden solle.

Besonderer Schutz für vulnerable Gruppen

Anders als für Beschäftigte generell werde für jene in der Altenpflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung eine Pflicht zu Tests zwei Mal wöchentlich erwogen, auch wenn sie geimpft seien, sagte Dittmar. In Frage kämen dafür PCR-Pooltests, bei denen die Abstrichproben gesammelt und gemeinsam ausgewertet werden.

Eine auch nur vorübergehende Impfpflicht für Pflegekräfte, wie sie unter anderem die Diakonie gefordert hatte, soll es nicht geben. Die FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus sagte: "Ich persönlich halte eine Impfpflicht nicht für notwendig." Dittmar wies darauf hin, dass es für eine solche Maßnahme eine parlamentarische Mehrheit brauchen würde.

Deutscher Städtetag für 2G im Freizeitbereich

Der Deutsche Städtetag kritisiert, dass mit dem vorgelegten Entwurf die Chance vertan worden sei, die 2G-Regel im Freizeitbereich bundesweit einzuführen. "Ohne Piks sollte der Besuch im Fitnesscenter, im Club oder Kino tabu sein", forderte der Vorsitzende Helmut Dedy in den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". Er pochte auch auf eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz. "Statt tagelang über die Option einer Bund-Länder-Runde zu sprechen, sollte man vielleicht eine machen und gemeinsam eine Strategie für die nächste Zeit verabreden", sagte er.

Dem entgegnete heute Maria Klein-Schmeink von den Grünen, dass es den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten jederzeit freistehen würde, sich zu treffen.

RKI meldet höchsten Inzidenz-Tageswert

Am Morgen hatte das RKI eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 201,1 - das ist der höchste vom RKI ausgegebene Tageswert. Da dem RKI oftmals noch Fälle nachgemeldet werden, erhöhen sich die Zahlen der Neuinfektionen und der Inzidenz teilweise nachträglich. Inklusive nachgemeldeter Fälle war die Inzidenz im Dezember 2020 noch höher - den Höchststand erreichte sie am 22. Dezember (214).