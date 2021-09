Ampel oder Jamaika: Bundesländer als Vorbild?

Anfang des Jahres, zwei Frauen und ein Mann sitzen mit Corona-Abstand auf einer Bühne in Mainz. Die drei ziehen eine positive Bilanz nach fünf Jahren Ampel-Regierung. Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Volker Wissing (FDP), bis Mai Wirtschaftsminister und die Grüne Anna Spiegel, Ministerin für Klimaschutz und Umwelt sowie stellvertretende Regierungschefin.

Dreyer warb explizit für Fortsetzung der Ampel

In acht Bundesländern gibt es inzwischen Regierungen, die aus drei Parteien bestehen - aber nur Rheinland-Pfalz wird von einem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP geführt. Malu Dreyer warb vor der Landtagswahl Mitte März sogar explizit für eine Fortsetzung des Ampel-Bündnisses in ihrem Land: "Wir regieren sehr gut und sehr harmonisch und wir bilden auch das Interesse des ganzen Bundeslandes Rheinland-Pfalz oder von sehr vielen ab. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, so weiterzumachen."

Volker Wissing ist wichtigstes menschliches Scharnier

Der Wunsch der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin ging in Erfüllung, es kam zu einer Wiederauflage der Ampel-Koalition. Nur dass jetzt Daniela Schmitt von der FDP das Wirtschaftsministerium in Mainz führt. Volker Wissing musste als Generalsekretär den Bundestagswahlkampf seiner Partei managen. Dafür sitzt er heute an der Seite von Christian Lindner am Berliner Verhandlungstisch und destilliert mit den Co-Bundesvorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, heraus, was ihre Parteien vor allem verbindet.

Finanzexperte Volker Wissing handelte 2016 die erste Koalition von SPD, Grünen und FDP in Mainz mit aus. Damals sagte er gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Ich glaube, dass das frischen Wind in die Führung der Landesregierung bringen könnte und das wäre sicherlich auch ein Kontrapunkt zu dem allgemeinen Linksruck, den wir in Deutschland erleben." Wissing ist deshalb das wichtigste menschliche Scharnier zwischen der Ampel in Rheinland-Pfalz und einer eventuellen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP.

FDP-Bundesschatzmeister war jahrzehntelang Genosse

Wissing ist vertraut mit Malu Dreyer, die wiederum Olaf Scholz nahesteht. Aus Rheinland-Pfalz stammt auch Harald Christ. Mit 17 war er Juso-Kreisvorsitzender von Alzey-Worms, danach folgte eine Karriere als Unternehmer und in der SPD bis hin zum Mittelstandsbeauftragten seiner Partei. Bis Christ Ende 2019 nach Jahrzehnten die SPD verließ und zur FDP wechselte, wo er jetzt Bundesschatzmister ist. Bis heute ist Christ bestens mit den Genossen vernetzt, besonders eng mit Olaf Scholz.

Raum für die Herzensthemen der drei Partner

Als Übungsterrain für die Knackthemen Schuldenbremse, Vermögensteuer, Mindestlohn 12 Euro oder Rente taugen weder Rheinland-Pfalz noch Schleswig-Holstein, wo seit 2017 eine Jamaika Koalition aus CDU, Grünen und FDP regiert. Sehr wohl aber für andere Felder wie zum Beispiel Digitalisierung, Wohnungsbau oder Verkehrswende.

Die rheinland-pfälzische Ministerin Anna Spiegel von den Grünen ist als Umweltministerin auch für Personennahverkehr und Ökolandwirtschaft zuständig. Ihr Anliegen: "Wir wollen, dass alle Menschen, die ohne Auto zur Arbeit oder Ausbildung kommen wollen, das gut tun können. Wir wollen die Verdoppelung des Radwegeausbaus in Rheinland-Pfalz." Ihre FDP-Kollegin, die das Wirtschaftsressort führt, hat dagegen die konventionelle Landwirtschaft und den Verkehr im Ressort. Jeder Partner habe Raum, seine Herzensangelegenheiten voranzubringen und trotzdem stehe das Gemeinsame im Vordergrund, so umschrieb Malu Dreyer das Erfolgsrezept der Ampel in Rheinland-Pfalz.

Auch Schleswig-Holstein hat Modellcharakter

Auch Schleswig-Holstein, wo Robert Habeck, Co-Chef der Grünen, bis Februar 2018 als Minister für Energiewende, Umwelt, Landwirtschaft und Digitalisierung mitregierte, hat gewissen Modellcharakter. Von dort speist sich das Selbstbewusstsein der beiden kleinen Partner Grüne und FDP, zunächst unter sich handelseinig zu werden, so wie es jetzt auch auf Bundesebene praktiziert wird.

Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, sagte in der Wahlnacht in einem Interview für den NDR: "Wir mussten uns 2017 in Schleswig-Holstein verständigen, weil es sonst keine Mehrheit gegeben hätte für Jamaika oder Ampel. Es läuft daraufhin hinaus, dass wir uns nicht von den Sozialdemokraten oder Christdemokraten sagen lassen, was getan werden muss."

Vertrauensverhältnis zwischen Habeck und Kubicki

Damals hatte Kubicki zunächst mit Habeck sondiert, was ging und was nicht ging. Und es ging dann in Kiel zwischen Grünen und Freidemokraten. Habeck und Kubicki haben sich damals zu schätzen gelernt. Auch dieses zwischenmenschliche Scharnier wird jetzt im Bund eine Rolle spielen.