Ampel-Koalitionsvertrag steht: Wer welches Ressort bekommt

SPD, Grüne und FDP haben in Berlin den Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Ampel-Regierung vorgestellt. Im 177-Seiten-starken Papier finden sich zahlreiche ambitionierte Vorhaben – außerdem auch die Verteilung der Ministerien. Bislang hat lediglich die FDP die Personal-Vorschläge für die ihr zugeteilten Ministerien bekannt gegeben. Christian Lindner soll demnach Finanzminister werden.

Corona-Pandemie: Scholz will mehr wissenschaftliche Begleitung

Bevor er zur Einigung von SPD, Grünen und FDP auf eine gemeinsame Regierung zu sprechen kam, rief SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu Beginn der Pressekonferenz zu einem entschiedenen Kampf gegen die Corona-Pandemie auf. "Die Lage ist ernst", sagte der SPD-Politiker. Ein von den Ampel-Parteien geplanter Krisenstab zur Corona-Lage soll nach den Worten von Scholz im Kanzleramt schon eingerichtet werden, bevor die neue Regierung im Amt ist. Es gehe um einen guten Übergang, so Scholz. "Auch die wissenschaftliche Begleitung wünschen wir uns anders."

Die geplante Regierung wolle präzise ausdiskutierte Vorschläge haben und wissen, wie sich die Lage in einzelnen Bereichen genau entwickele. "Hier ist klares geordnetes Handeln erforderlich." Die am Mittwoch in Kraft getretenen Corona-Regeln etwa zu 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln gingen über das hinaus, was bisher in Deutschland möglich gewesen sei. "Jetzt geht es um eine klare entschiedene Politik", sagte Scholz.

Scholz: "Die Ampel steht" – Habeck: "Sind auf 1,5-Grad-Pfad"

"Die Ampel steht", sagte Scholz danach und nannte als Philosophie des ersten bundesweiten Koalitionsvertrags einer Ampel-Regierung das Motto "Wir wollen mehr Fortschritt wagen". Bei dem ersten Bündnis von SPD, Grünen und FDP handele es sich um ein Bündnis auf Augenhöhe.

Aus Sicht von FDP-Chef Christian Lindner steht die Ampel für einen Kurswechsel. Die drei Parteien SPD, Grüne und FDP hätten ihre Unterschiedlichkeiten in Wahlkämpfen nicht verborgen, "aber wir haben uns in einem Punkt eine Gemeinsamkeit erhalten, nämlich den Status quo zu überwinden", so Lindner.

Grünen-Co-Chef Robert Habeck äußerte sich zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. "Wir sind auf einem 1,5-Grad-Pfad", sagt er. Die Ampel-Parteien wollten eine neue Geschichte schreiben, die "die Vereinbarkeit von Wohlstand und Klimaschutz" zeige. Statt immer neue Klimaschutzziele zu setzen, habe man sich entschieden, konkrete Maßnahmen zu vereinbaren.

Kohleausstieg schon 2030, eine Milliarde für Pflegebonus

In einem klimapolitischen Punkt ist der Koalitionsvertrag dann aber sogleich unkonkret. Im Papier heißt es, die Ampel-Koalition wolle den Kohle-Ausstieg "idealerweise" auf 2030 vorziehen. Dafür solle den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beschleunigt werden.

Wegen der hohen Energiepreise soll die CO2-Abgabe auf Sprit, Heizöl oder Gas nicht weiter erhöht werden. Außerdem soll es einen einmaligen Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Familien geben. Die steuerliche Homeoffice-Pauschale wird bis Ende 2022 verlängert. Die Mietpreisbremse soll bis zum Jahr 2029 verlängert werden.

Die Löhne in der Pflegebranche sollen steigen und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Konkret soll es zunächst einen Pflegebonus geben, für den die Ampelpartner eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Außerdem ist eine Impfpflicht in Pflegeheimen geplant. Eine Ausweitung der Impfpflicht darüber hinaus will die geplante Koalition prüfen.

