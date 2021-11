Ampel-Koalitionsvertrag soll nächste Woche stehen

In der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz traten die Verhandlungsführer von SPD, Grünen und FDP zusammen, um nichts anderes als großen Optimismus zu verkünden. Alle drei äußerten sich zufrieden mit dem Stand der Beratungen. Die Generalsekretäre Lars Klingbeil (SPD), Volker Wissing (FDP) und Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner betonten, die Koalitionsverhandlungen seien bisher schneller vorangekommen als erwartet. Das Ziel, in der kommenden Woche einen Koalitionsvertrag festzurren zu können, rücke in greifbare Nähe.

Wissing: "konstruktive Atmosphäre"

Wissing sprach von einer "konstruktiven Atmosphäre", alles gehe "bisschen schneller, als ich erwartet habe". Die Beratungen würden am Dienstag "bis ultimo" fortgesetzt und am Freitag würden die Generalsekretäre weitere offene Punkte beraten.

Kellner: "ganz schön anstrengende Sache"

Auch Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner lobte die "gute und konstruktive Atmosphäre" der Verhandlungen. Es sei eine "ganz schön anstrengende Sache", aber man sei sehr zuversichtlich, die zeitlich gesetzten Ziele zu erreichen. "Ich bin mit vielen der erreichten Zwischenstände zufrieden", sagte Kellner und fügte hinzu: "Es ist noch manches dickes Brett zu bohren." Zugleich betonte er: "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit."

Klingbeil: "keine Jubelbilder auf Balkonen"

Lars Klingbeil verwies auf die Symbolkraft des Ortes der Pressekonferenz. Zweimal sei in Rheinland-Pfalz die Ampel gewählt beziehungsweise wiedergewählt worden. Die Verhandler könnten aktuell zwar "keine Jubelbilder auf Balkonen" bieten, aber sie seien schneller vorangekommen als geplant. 22 Arbeitsgruppen und 300 Fachpolitiker würden um die Texte ringen.

Klingbeil erwartet zwar noch für die letzten Tage Konflikte, ist aber zuversichtlich, dass SPD, Grüne und FDP es hinbekommen werden. Am Freitag finde die Hauptverhandlungsrunde statt, am Montag gehe es dann weiter mit dem Ziel, den Koalitionsvertrag noch in der Woche fertig zu stellen. Klingbeil betonte die "sehr gute Art und Weise" der Gespräche. Er glaubt deshalb fest daran, dass die drei Parteien zusammen in Deutschland sehr grundsätzlich etwas verändern können.

Keine inhaltlichen Aussagen

Über inhaltliche Einigungen oder Streitpunkte verrieten die Generalsekretäre nichts. Bis zur kommenden Woche wollten sie auch klären, welche Partei welche Ministerien übernehmen werde. Ziel von SPD, Grünen und FDP ist, dass Olaf Scholz (SPD) in der Woche ab dem 6. Dezember zum Bundeskanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt wird. Vorher wollen die Grünen ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen, bei SPD und FDP entscheiden Parteitage über das Zustandekommen der Koalition.