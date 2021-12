Ampel-Koalition will 30 Prozent Öko-Landwirtschaft

Die Ampel-Koalition will bis 2030 einen Öko-Anteil von 30 Prozent an der landwirtschaftlichen Anbaufläche in Deutschland erreichen. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet, sollen regional aber deutlich niedrigere Zielwerte möglich sein. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte dem Blatt mit Blick auf den bislang sehr niedrigen Anteil der Bio-Landwirtschaft in seinem Bundesland: "30 Prozent bis 2030 zu erreichen wäre unrealistisch."

15-Prozent-Ziel für Niedersachsen

Als Zielsetzung für Niedersachsen hätten daher weiter die 15 Prozent Öko-Landwirtschaft Bestand, auf die sich Politik, Umweltverbände und Landwirtschaft im sogenannten "Niedersächsischen Weg" geeinigt hätten. "Das ist zu schaffen", betonte Lies, der für die Sozialdemokraten an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen hatte. Für Gesamtdeutschland sei das 30-Prozent-Ziel glaubwürdig, es träfen sich "politische Ambition und pragmatischer Realismus".

Im Jahr 2020 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 1,59 Millionen Hektar beziehungsweise 9,6 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche von insgesamt 26.100 Betrieben (9,9 Prozent der Gesamtbetriebe) ökologisch bewirtschaftet.

Bio-Untergrenze für Kantinen öffentlicher Einrichtungen

Grünen-Politikerin Renate Künast kündigte im Gespräch mit der "NOZ" an, dass verschiedene Bausteine dafür sorgen sollen, dass der Anteil der Bio-Landwirtschaft bis 2030 deutlich steigt. So soll es beispielsweise in den Kantinen öffentlicher Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Universitäten eine Bio-Untergrenze geben. Künast sagte: "Hier wollen wir den Anteil regional und ökologisch erzeugter Lebensmittel deutlich erhöhen - auf mindestens 30 Prozent." Der Staat werde hier seine Nachfragemacht nutzen. "Die Landwirtschaft wird in Zusammenarbeit mit den Kantinen mitziehen", sagte Künast voraus.

Immer weniger Bauernhöfe in Deutschland

In Deutschland kämpfen viele Landwirte um ihre Existenz. Die Zahl der Bauernhöfe und landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland sinkt von Jahr zu Jahr. Ende 2020 waren es laut Statistischem Bundesamt knapp 263.000, darunter 228.000 Familienbetriebe. Von diesen Höfen waren gut 99.000 Haupterwerbsbetriebe. Die Tendenz ist den Landwirtschaftskammern zufolge wegen schlechter Rahmenbedingungen weiter sinkend. Die Untersuchung der Kammern basiert auf den Daten repräsentativer Testbetriebe.

Öko-Bauern machen mehr Gewinn

Allerdings hieß es in dem Bericht der Kammern auch, dass Öko-Bauern wirtschaftlich besser dastehen als andere Landwirte: Während der große Mehrheit der hauptberuflichen Bauern in Deutschland hat nach Schätzung der Landwirtschaftskammern in diesem Jahr Verluste geschrieben hat, arbeiteten Ökobetriebe weitgehend rentabel, wie der Verband der Landwirtschaftskammern im November mitteilte. Die Ökobauern fuhren in allen Sparten besser als ihre konventionellen Kollegen und erzielten den Kammern zufolge im Schnitt um fast ein Fünftel höhere Gewinne.