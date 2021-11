15.11.2021, 05:17 Uhr

"Wie altes Kaugummi": Ampel könnte am Klimaschutz scheitern

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin gehen weiter. Am Montag will die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe der Ampel-Parteien über die Ergebnisse der thematischen Arbeitsgruppen sprechen. Größter Zankapfel ist offenbar der Klimaschutz.