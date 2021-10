Straffer Zeitplan: Neuer Kanzler schon in zweiter Dezemberwoche?

Zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen haben SPD, Grüne und FDP den Zeitplan bis zur Regierungsbildung festgezurrt. Bis zum 10. November sollen die insgesamt 22 Arbeitsgruppen zu den einzelnen Politikfeldern konkrete Ergebnisse vorlegen, wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in Berlin vor Beginn der ersten Verhandlungsrunde mitteilte.

Am kommenden Mittwoch soll die Arbeit in den Gruppen aufgenommen werden. Bis Ende November soll der Koalitionsvertrag stehen, wie FDP-Generalsekretär Volker Wissing ergänzte. In der Woche ab dem 6. Dezember soll dann der neue Bundeskanzler gewählt werden.

Zeitplan ist "ehrgeizig und ambitioniert"

Dieser Zeitplan sei "ehrgeizig und ambitioniert", sagte Wissing. Die Sondierungen hätten den Beteiligten aber "Mut gemacht." Es seien jetzt schon etliche Hürden genommen worden.

Auch Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach mit Blick auf den Zeitplan von einem "komplexen Unterfangen". Es werde sich manches in den Verhandlungen auch einmal verknoten. Er sei aber sicher, dass die Koalitionsverhandlungen gelingen würden.

Diese Zuversicht zeige sich auch daran, dass man nun schon in der Nikolaus-Woche mit der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler rechne. Kellner stellte zugleich klar, dass an den Beschlüssen im Sondierungspapier nicht mehr gerüttelt werden solle: "Da, wo wir Vereinbarungen getroffen haben, haben wir Vereinbarungen getroffen."

Die Detail-Arbeit beginnt erst

Die 22 Arbeitsgruppen mit Fachpolitikern müssen nun allerdings noch die Details eines Koalitionsvertrags aushandeln. Als Knackpunkte bei der Suche nach einem Programm für eine Ampel-Koalition gelten vor allem Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik sowie der richtige Weg zum Klimaschutz.

Nach der Bundestagswahl 2017 hatten die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung Monate gedauert. Nachdem Gespräche zwischen Union, Grünen und FDP gescheitert waren, kam es dann zur Bildung einer Koalition aus Union und SPD.