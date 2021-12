Ampel-Bündnis: FDP entscheidet über Koalitionsvertrag

Die Zustimmung der FDP zum Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen gilt als sicher. "Freie Fahrt in Sachen Ampel" - das könnte der unausgesprochene Untertitel sein für diesen Sonderparteitag der Liberalen. Der Anteil der erfüllten FDP Forderungen im Koalitionsvertrag dürfte die Mitglieder zufrieden stellen: keine höheren Steuern, kein Tempolimit, kein Ende der privaten Krankenversicherung. Um nur drei Beispiele zu nennen.

Mit Ziel Jamaika gestartet - in der Ampel gelandet

Die Spitzen der Partei haben ohnehin längst ihre Zustimmung signalisiert, also der Bundesvorstand und das Präsidium der FDP. Der Parteitag findet digital statt, körperlich anwesend am Veranstaltungsort in einer Konferenzhalle am Berliner Gleisdreieck werden lediglich die führenden Köpfe der Parteigremien sein, ein kleines Team für die Organisation und wenige Medienleute. Alles ähnelt somit dem zurückliegenden Parteitag Mitte Mai, als die Mitglieder aus ihren Arbeitszimmern, Wohnküchen oder von wo auch immer dazugeschaltet waren.

Seitdem haben die Liberalen einen interessanten Weg zurückgelegt. Nämlich von einem Wahlkampf, der ziemlich klar in Richtung einer Jamaika-Koalition mit CDU und CSU geführt wurde, bis hin zur jetzigen Entscheidungsreife in Sachen Ampel. Parteichef Christian Lindner klang vor anderthalb Wochen schon sehr optimistisch, als er das Ergebnis der Koalitionsgespräche verkündete: Er sprach von einer künftigen Regierung der Mitte, die das Land nach vorn führe:

"Wir bilden eine Koalition, in der sich die drei Partner nicht begrenzen durch das, was unvereinbar in den Programmen war. Sondern wir erweitern uns, weil jede politische Kraft natürlich auch blinde Flecken hat." FDP-Chef Christian Lindner

Viel erreicht in Koalitionsgesprächen

Die Freien Demokraten haben eine ganze Menge herausverhandelt: prominente Ministerien und viel Einfluss aufs Geld - und damit auf die Erfüllung ihrer Wahlkampfversprechen. Ganz oben steht wohl der Posten des Bundesfinanzministers für Parteichef Lindner. Das bedeutet viel Kontrolle über den Spielraum praktisch aller anderen Ministerien, einschließlich Investitionen.

Apropos: Das Ministerium mit dem größten Umfang künftiger Investitionen geht ebenfalls an die FDP, nämlich das Verkehrs- und Digitalministerium mit Volker Wissing an der Spitze. Hier liegen ebenfalls Chancen für den digitalen Ausbau, also eine Menge möglicher Pluspunkte für ein populäres Thema bei gleichzeitig gewahrtem Einfluss auf Schienen und Straßenbau sowie die Autoindustrie.

Redezeit für die neuen Minister

Die Ressorts Justiz und Bildung versprechen ebenfalls Einfluss auf Schlüsselthemen. Marco Buschmann und Bettina Stark-Watzinger werden diese Ministerien planmäßig führen. Alle vier Personen, die für die FDP ins Kabinett kommen, sollen auf diesem Sonderparteitag jeweils eine Rede halten. Lindner macht den Anfang am Vormittag. Die Schlussbemerkung kommt schon wenige Stunden später vom noch amtierenden Generalsekretär und designierten Minister Volker Wissing.

Nachdem die SPD schon auf ihrem eigenen Sonderparteitag den Koalitionsvertrag gebilligt hat, fehlen im Falle der Zustimmung durch die FDP nur noch die Grünen, damit die Ampel loslegen kann. Am Montag um 13 Uhr läuft die Frist für die Urabstimmung der grünen Parteibasis ab. Planmäßig soll am Mittwoch im Bundestag die Kanzlerwahl stattfinden, gefolgt von der Ernennung der Kabinettsmitglieder.