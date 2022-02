Impfpflicht: Ampel-Abgeordnete legen konkrete Pläne vor

Eine Parlamentariergruppe um die Abgeordneten Dirk Wiese (SPD), Janosch Dahmen (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hat erste Eckpunkte für einen Gruppenantrag für eine allgemeine Impfpflicht vorgelegt.

Aus dem Papier der sieben Abgeordneten geht hervor, dass eine allgemeine Impfpflicht die Gesellschaft insgesamt und das Gesundheitswesen im Besonderen vor erneuter Überlastung durch hohe Corona-Infektionszahlen schützen soll. Weitere Unterstützer sind Heike Baehrens und Dagmar Schmidt (beide SPD), Till Steffen (Grüne) sowie Katrin Helling-Plahr (FDP).

Für alle ab 18 - und befristet gültig

Nach ihrer Vorstellung soll eine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 "mit dauerhaftem Aufenthalt in Deutschland" gelten. Sie wäre mit drei Impfungen erfüllt und bis zum 31. Dezember 2023 befristet. Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und die "Rheinische Post" hatten über das Papier berichtet, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Dem Vorschlag zufolge würden die Krankenkassen eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung spielen: Sollte das Gesetz in Kraft treten, würden sie ihre Versicherten informieren. Außerdem sollen sie deren Impfnachweise anfordern. Dazu werde den Krankenkassen eine technische Lösung ("Impfportal") zur Verfügung gestellt, um die Nachweise datensparsam und -geschützt sammeln zu können.

Bußgelder statt "Erzwingungshaft"

Laut dem Papier soll es keine Zwangsimpfung geben. "Sanktionierung über Bußgeldverfahren (Ordnungswidrigkeit), Verzicht auf Erzwingungshaft; Bußgelder und Verfahren orientieren sich an bestehenden Regelungen zur Masernimpfpflicht; wiederholte Bußgeldverfahren möglich", heißt es demnach weiter.

Die Vollstreckung eines Bußgeldes solle ausgesetzt werden, wenn die betreffende Person die Impfung innerhalb von sechs Wochen nach dem Bußgeldbescheid nachhole. Die Kontrolle soll anlassbezogen und stichprobenartig durch Ordnungskräfte erfolgen, die von den Ländern zu bestimmen seien.

Weitere Vorschläge zur Impflicht

Der Bundestag hatte sich am 26. Januar in einer Orientierungsdebatte mit der möglichen Einführung einer Impfpflicht befasst. Dort hatten die Ampel-Abgeordneten den Entwurf für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren bereits angekündigt. Daneben gibt es andere Parlamentarier um den FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann, die sich für einen Mittelweg aussprechen und ein verpflichtendes, professionelles und persönliches Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften befürworten. Sollte damit nach gewisser Zeit die nötige Impfquote nicht erreicht werden, könnte eine Pflicht ab 50 greifen.

In einem weiteren Vorschlag spricht sich unter anderen der FDP-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Kubicki für mehr Aufklärung statt einer Verpflichtung zur Impfung aus.

Über die mögliche Einführung einer Impfpflicht wird voraussichtlich im März im Bundestag abgestimmt. Die Abgeordneten sollen ohne Fraktionszwang ihre Stimme abgeben und können sich sogenannten parteiübergreifenden Gruppenanträgen anschließen. Auch die AfD hat einen Antrag gegen eine Impfpflicht vorgelegt.

Diakonie-Chef: Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfplicht "schlecht vorbereitet"

Bereits ab Mitte März gilt die Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegewesen. Der Präsident der Diakonie, Ulrich Lilie, wirft Bund und Ländern aber mangelnde Professionalität bei der Einführung dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht vor. "Die Politik hat dieses Gesetz so schlecht vorbereitet, dass die Unsicherheiten in den Häusern massiv sind", sagte Lilie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag). In vielen Bundesländern sei nicht klar, welche Einrichtungen unter die Impfpflicht fielen und wie die Vorgesetzten mit ungeimpften Mitarbeitern umgehen sollen. "Ich habe selten erlebt, dass ein so wichtiges Gesetz so unprofessionell angegangen wurde", sagte Lilie.

Der Präsident des evangelischen Wohlfahrtsverbands betonte, dass die Diakonie die einrichtungsbezogene Impfpflicht immer unterstützt habe, "weil es für uns oberste Priorität hat, dass die Betreuten so gut vor dem Virus geschützt werden, wie es nur geht". Es brauche aber dringend bundeseinheitliche Regeln, was vom 16. März an gelten solle.