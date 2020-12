Nach der Amokfahrt: "Trier trauert. Trier resigniert nicht."

Mit unzähligen Kerzen und Blumen hat Trier am Vormittag der fünf Toten und 14 Verletzten der gestrigen Amokfahrt gedacht. "Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht", sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bei der Gedenkveranstaltung vor der Porta Nigra. Leibe appellierte, die derzeit in der Stadt zu spürende Solidarität für die kommenden Wochen und Monate aufrecht zu erhalten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) legte vor mehreren hundert Trauernden einen Kranz nieder. Am morgigen Donnerstag sollen um 13.46 Uhr alle Kirchenglocken der Stadt erklingen - zu dieser Zeit begann die todbringende Fahrt.

Ein totes Baby - Mutter und Bruder im Krankenhaus

Der mutmaßliche Täter ist am gestrigen Dienstag im Zentrum der Stadt Trier mit 1,4 Promille in Schlangenlinien durch die Fußgängerzone gerast und hat dabei absichtlich Menschen angefahren. Laut Polizei starben mindestens fünf Menschen, unter den Todesopfern ist auch ein Baby. Zu den Todesopfern zählen außerdem drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren sowie der 45-jährige Vater des Kindes. Alle stammen aus Trier. Die Mutter des Babys hat überlebt und liegt den Behörden zufolge ebenso im Krankenhaus wie ihr eineinhalb Jahre alter Sohn.

Die Frage nach dem Warum

Bisher ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) kein Bekennerschreiben des Amokfahrers von Trier gefunden worden. Bei der Aufklärung komme es nun auf die Vernehmungen und die Bereitschaft des Tatverdächtigen an, seine Motive offenzulegen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Derzeit gingen die Ermittler davon aus, dass der Amokfahrer ohne organisierten Hintergrund gehandelt habe. Es gebe auch weiter keine Hinweise auf ein politisches Motiv, keinen weiteren Tatort oder Hinweise auf Komplizen des Festgenommenen.

Psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen

Der 51-jährige Deutsche aus dem Kreis Trier-Saarburg soll am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes. Die Justizbehörde muss noch entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

Erinnerung an die Amokfahrt von Volkmarsen

Die Amokfahrt von Trier ist die zweite derartige Tat mit schlimmen Folgen in diesem Jahr. Ende Februar fuhr ein großer Kombi bei einem Rosenmontagszug im hessischen Volkmarsen in eine Menschenmenge und verletzte 30 Menschen, darunter sieben schwer. Im Juli raste in Berlin ein SUV in eine Menschenmenge; in diesem Fall hatte der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Die traurige Ironie des Trierer Falles: Ohne Corona würde im Bereich des Tatorts gerade ein Weihnachtsmarkt stattfinden, das Gelände wäre dann zum Schutz vor Anschlägen mit Sperrpollern gesichert worden.

Debatte über Sicherheitsmaßnahmen

Könnten Todesfahrten wie die in der Trierer Innenstadt verhindert werden? Nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz nur schwer:

"Wenn das Auto zur Mordwaffe wird, dann ist es schwierig zu sagen als Staat, das können wir zu 100 Prozent unterbinden." Roger Lewentz im Deutschlandfunk

Im Bayerischen Rundfunk äußerte sich auch Michael Siefener, Sprecher des Bayerischen Innenministerium zu dem Fall. Seinen Aussagen zufolge liegt die Verantwortung für die Sicherheit von Fußgängerzonen bei den Kommunen. Polizei und Städte würden Maßnahmen und Vorgehensweisen gemeinsam koordinieren. Da die Städte sehr unterschiedlich seien, gebe es keine Vorgaben des Bayerischen Innenministeriums. Allerdings könne man auch mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen wie etwa Betonpollern keine einhundertprozentige Sicherheit gewährleisten.