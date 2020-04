Amnesty: Zahl der Hinrichtungen weltweit gesunken

Amnesty International schließt bei der Erhebung China nicht mit ein. Die Organisation vermutet, dass in China tausende Menschen pro Jahr hingerichtet werden, aber da Peking die Zahlen unter Verschluss hält, gibt es dazu keine verlässlichen Daten.

10-Jahres-Tiefstand bei den Hinrichtungen

Bleibt China unberücksichtigt, ist die Zahl der Todesstrafen weltweit das vierte Jahr in Folge gesunken. 2019 hat Amnesty demnach 657 Fälle dokumentiert, das ist der niedrigste Stand der letzten zehn Jahre.

Saudi-Arabien richtet immer mehr Regimekritiker hin

Allerdings gibt es in einzelnen Ländern eine komplett entgegengesetzte Entwicklung. Im Irak haben sich die Exekutionen 2019 auf mindestens einhundert verdoppelt. Und in Saudi-Arabien wurden im vergangenen Jahr 184 Menschen hingerichtet – das ist die höchste Zahl, die Amnesty je in dem Königreich registriert hat. Laut der Menschenrechtsorganisation setzt Saudi-Arabien die Todesstrafe zunehmend als Waffe gegen Regimekritiker ein.

Bringt man die Länder mit den meisten Todesstrafen in eine Rangfolge, steht China an eins, gefolgt vom Iran mit über 250 Fällen und einer womöglich hohen Dunkelziffer, danach folgen Saudi-Arabien, der Irak und Ägypten. Insgesamt verteilen sich die Todesstrafen laut Amnesty International auf 20 Staaten weltweit.