Amnesty sehr besorgt über Menschenrechtslage in Hongkong

Am 1. Juli wird Hongkongs neuer Regierungschef, John Lee, vereidigt - ein historischer Tag, denn es jährt sich die Übergabe von Hongkong an China zum 25. Mal. Chris Patten, der letzte britische Gouverneur der Stadt, verabschiedete sich 1997 von der Bevölkerung mit dem Versprechen, Hongkong werde von den Menschen in Hongkong regiert. Mit Rechtstaatlichkeit und demokratischen Elementen. Doch davon ist heute nicht mehr viel übrig. Amnesty International ist äußerst besorgt über die Menschenrechtslage in Hongkong.

Freiheiten in Hongkong drastisch eingeschränkt

Der China-Experte der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Dirk Pleiter verwies im Interview mit BR24 darauf, dass die Freiheiten in der Wirtschaftsmetropole in den vergangenen Jahren drastisch eingeschränkt worden seien. Seitdem vor etwa zwei Jahren das neue Sicherheitsgesetz verabschiedet und in Kraft getreten ist, muss man sich heute fragen "wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Hongkong und in Städten auf dem Festland Chinas", so Pleiter.

Sicherheitsgesetz unterwandert bürgerliche Rechte

Vor der Rückgabe hatten Großbritannien und die Volksrepublik über Jahre hinweg verhandelt. Herausgekommen ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag, die sogenannte Joint Declaration, der den Menschen in Hongkong weitgehende Rechte eingeräumt. Für 50 Jahre sollen sie Grundrechte, wie Presse, Demonstrations- und Religionsfreiheit genießen und teildemokratisch und autonom als sogenannte chinesische Sonderverwaltungsregion regiert werden. Das neue Sicherheitsgesetz "hat den Schutz der Menschenrechte in Hongkong sehr, sehr weitgehend ausgehöhlt", so Pleiter und beschrieb die Situation als "wirklich verheerend".

Kritisches Verhalten kann zu Inhaftierungen und Folter führen

Man wisse von Dutzenden Inhaftierten, deren Chancen auf ein faires Verfahren zunehmend gering seien. Deshalb wachse auch das Risiko, dass Inhaftierte gefoltert oder anderweitig misshandelt werden. Des Weiteren würden Schüler und Studierende gezielt dazu angehalten, kritisches Denken und Verhalten zu unterlassen. "Die Lehrpläne sind komplett verändert worden", so Pleiter und die Schüler würden zur "Liebe des Vaterlandes" angehalten. Unter dem neuen Regierungschef Lee wird sich die Menschenrechtslage nach Pleiters Prognose wohl weiter verschlechtern.

Freiheiten der Zivilgesellschaft werden weiter eingeschränkt

Seit Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes hätten über 100 Organisationen der Zivilgesellschaft in Honkong entweder ihre Arbeit eingestellt oder Honkong verlassen. Auch Amnesty International habe zwei Büros aufgegeben. "Damit fällt natürlich immer mehr weg, dass sich Leute gegen die Entwicklung in Hongkong sträuben, dagegen protestieren, weil der Preis, den man möglicherweise dafür zahlt, natürlich ein sehr, sehr großer ist", machte Pleiter klar.