Amnesty: Geheimdienst foltert Rückkehrer nach Syrien

Tausende syrische Flüchtlinge hatten jahrelang in Lagern im Libanon ausgeharrt. Von dort wurden die ersten schon zurückgeschickt. Andere hoffen auf einen Neustart in der alten Heimat und gehen freiwillig. Doch für viele ende die Reise bereits direkt hinter der Grenze in den Verhörzellen des syrischen Geheimdienstes, berichtet Amnesty International.

Zeugen berichten von Folter

Eine Frau schilderte den Rechercheuren der Menschenrechtsorganisation, dass sie in einem solchen Gefängnis an der Grenze mit ansehen musste, wie die Folterer ihre erwachsene Tochter peinigten. In der Dokumentation von Amnesty wird die Frau zitiert: "Sie haben meiner Tochter die Kleider ausgezogen. Sie haben sie mit Handschellen gefesselt und an der Wand aufgehängt. Sie haben sie geschlagen. Sie war total nackt." Schläge, Gewalt, sexuelle Belästigung, Erniedrigung. Weiter erzählt sie: "Als meine Tochter bewusstlos wurde, schütteten sie Wasser über ihren Körper. Mich nannten sie eine Hure, eine Spionin für den IS."

Viele Rückkehrer werden der Spionage beschuldigt

Spion für den IS, den selbsternannten islamischen Staat. Amnesty International hat viele Fälle dokumentiert, in denen zurückkehrenden Flüchtlingen ohne jeden Beleg genau solche Vorwürfe gemacht werden: Sie hätten bewaffnete terroristische Gruppen unterstützt. Sie seien Feinde Syriens.

Laut Amnesty haben es die syrischen Geheimdienste gezielt auf Rückkehrer abgesehen. In keinem einzigen Fall hätten die Festgenommenen dabei einen Anwalt anrufen können, berichtet Amnesty. Und schlimmer noch: Mindestens fünf zurückgekehrte Flüchtlinge seien in Gefängnissen ums Leben gekommen. Von 17 verhafteten Rückkehrern fehlt noch jede Spur.

Die Kämpfe seien möglicherweise in vielen Teilen Syriens zu Ende sein, so Amnesty. Die systematischen Menschenrechtsverletzungen der syrischen Regierung mit Folter und Mord gingen aber unvermindert weiter.

Misshandlungen bis zur Bewusstlosigkeit

In der Dokumentation von Amnesty wird ein junger Mann zitiert, der dreieinhalb Monate Folter in einem syrischen Gefängnis überlebt hat. Er sagt: "Sie haben mir zwischen den Augen Stromschläge verpasst. Ich fühlte, wie mein ganzes Gehirn zitterte. Manchmal verlor ich das Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie lange. Am Ende konnte ich meinen Körper nicht mehr halten. Meine Schulter war ausgekugelt. Ich hatte gewünscht, ich würde sterben."

Syrien ist laut Amnesty nicht sicher

Syrien sei nicht sicher, nirgends, so lautet das Fazit der fünfzigseitigen Dokumentation von Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation klagt in ihrem Bericht deshalb Dänemark an, weil dort einige syrische Flüchtlinge bereits in Abschiebehaft sitzen.

Amnesty kritisiert auch Deutschland, weil sich auch hier syrische Flüchtlinge nicht mehr sicher fühlen könnten. Denn der generelle Abschiebestopp nach Syrien sei nicht verlängert worden.

Und Amnesty fordert von der Türkei, dem Libanon und Jordanien keinen Flüchtling mehr ins Nachbarland Syrien zurückzuschicken. Denn Abschiebungen in die Hände syrischer Folterer seien, so heißt es in dem Amnesty-Bericht abschließend, verantwortungslos, völkerrechtlich verboten und menschlich widerwärtig

"Hier ist Bayern": Der neue BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!