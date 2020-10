"Ami go home"? - Deutschland und die US-Truppen

Lärm weg, Stadtentwicklung möglich

Aber nicht alle finden die Trumpschen Abzugspläne beängstigend. Es gibt durchaus auch Kritiker der US-Armee-Stationierung. So wie die Bürgerinitiative "Etz langt's" in Ansbach. Sie bemängelt vor allem den Lärm, der Tag und Nacht von der amerikanischen Kampfhubschrauber-Staffel ausgeht, auch Umweltprobleme sind Thema. Als anti-amerikanisch will man nicht wahrgenommen werden, trotz klarer Aussagen.

"Nicht Ami go home, sondern Army, ausschließlich die Armee. Der Amerikaner als Tourist - als was auch immer - ist jederzeit herzlich willkommen. Aber diese lärmintensiven Teile samt ihren Atomwaffen in Büchl und weiß der Geier wo - lieber vorgestern als morgen. Ich würde sogar meinen Jahresurlaub opfern, um packen zu helfen." Tanja Schwarz, Bürgerinitiative "Etz langt's"

Außerdem sieht die Bürgerinitiative im Abzug der US-Armee noch eine weitere Chance – und zwar für die Entwicklung der Region: Die Kasernengebiete würden frei, es könnten bezahlbarer Wohnraum und Infrastruktur entstehen. Die Hochschule in Ansbach hätte Raum, sich zu vergrößern, ein Digital-Campus könnte auf dem US-Militärgelände errichtet werden.

"Die Politik und die Bevölkerung, die wartet ja nur darauf, dass diese Kaserne freigegeben wird. Versprochen wurde uns 2021 die Rückgabe. Das steht jetzt in den Sternen, das hängt auch vielleicht von der US-Wahl ab. Aber wir stehen bereit, die Pläne liegen in der Schublade. Und Ansbach ist bereit, die Barton-Kaserne zivil umzunutzen." Boris-André Meyer, Bürgerinitiative "Etz langt's"

Das Klima hat sich verschlechtert

Ganz abgesehen von diesen Argumenten, sprechen immer mehr Deutsche schlecht über die USA. Die amerikanische Präsidentschaftswahl - sie ist ein Hauptthema geworden, wobei die Kritik an der sich ändernden US-Weltpolitik dabei nur eine Facette ist. Wie erleben das die amerikanischen Gäste?

"Amerikaner kann man leicht kritisieren - wir sind laut und wollen immer die Besten sein. Klar, da kommen wir auch mal an einen Tiefpunkt. In der Politik, bei Menschen- und Bürgerrechten, was immer. Aber jedes Land hat mal solche Phasen. Wir werden das überstehen, so wie die Welt durch die Pandemie kommen muss." Daniel Taylor, Youtuber

Hängt alles an Trump?

Es hängt zweifellos viel an der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020. Aber auch der Abzug der US-Truppen? Der amtierende US-Präsident Donald Trump sieht seine Soldaten in Deutschland in erster Linie als Kostenfaktor, obwohl manche Militärs auch widersprechen. Entschieden wird in Washington letztlich nach amerikanischen Interessen. Und nein – es hängt nicht alles an Trump. Das lässt der Staatssekretär aus dem Verteidigungsministerium durchblicken.

"Die Amerikaner wollen diese Rolle als Weltpolizist bei allen globalen Konflikten schlicht nicht mehr wahrnehmen. Wir sollten uns auch nicht täuschen. Es gibt ganz unabhängig von der parteipolitischen Ausrichtung in den USA sowohl bei den Republikanern als auch den Demokraten die gemeinsame Überzeugung, dass die Europäer mehr für ihre eigene Sicherheit tun müssen und dass wir Deutsche als das wirtschaftlich stärkste und größte Land in Europa da vorangehen müssen." Thomas Silberhorn, Staatssekretär Bundesverteidigungsministerium

Die Frage ist also nicht, ob die US-Truppen abziehen, sondern wann und in welchem Umfang.