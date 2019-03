Amerikanische TV-Stars sollen renommierte Unis bestochen haben

Dutzende wohlhabende und prominente Eltern sollen Angestellte renommierter US-Hochschulen bestochen haben, um einen Studienplatz für ihre Kinder zu ergattern. Die Staatsanwaltschaft in Boston erhob am Dienstag Anklage gegen 50 Beschuldigte - darunter die Schauspielerinnen Felicity Huffman ("Desperate Housewives") und Lori Loughlin ("Full House"). Huffman wurde am Vormittag festgenommen.

Größter Betrugsskandal dieser Art

Die US-Behörden sprachen vom größten Betrugsskandal dieser Art, der jemals vom Justizministerium zur Anklage gebracht wurde. Über einen Mittelsmann flossen demnach in den Jahren von 2011 bis zum Februar dieses Jahres 25 Millionen Dollar (gut 22,1 Millionen Euro) an Sporttrainer und Verwaltungsangestellte von renommierte Unis wie Stanford, der Wake Forest University, Georgetown und der University of Southern California.

Bestechung auf Kosten talentierter Schüler

Laut der Staatsanwaltschaft sollten Eltern unter anderem die Sporttrainer an den Hochschulen bestochen haben, die ihre Kinder dann auf eine Liste guter Sportler setzten, obwohl sie das gar nicht waren. Das sollte garantieren, dass sie unabhängig von ihren Noten aufgenommen werden. "Für jeden Studenten, der durch Betrug aufgenommen wurde, ist ein ehrlicher und wirklich talentierter Student abgelehnt worden", sagte Staatsanwalt Andrew Lelling.

Fussballtrainer der Uni Yale deckt Skandal auf

Aufgedeckt wurde der Bestechungsskandal durch einen ehemaligen Fußballtrainer an der Universität Yale, der sich selbst schuldig bekannte. Das Geld floss demnach über eine Firma aus Kalifornien, die Beratungen für die Aufnahme an US-Unis anbot. Lelling sagte, es werde noch weiter ermittelt. Vermutlich seien auch andere Eltern involviert.

Neben den Schauspielerinnen gehörten zu den Angeklagten auch einer der Vorsitzenden einer internationalen Anwaltskanzlei in New York, die Chefin einer Marketingagentur in Los Angeles, der Gründer einer Verpackungsfirma in New York und der Vorstandsvorsitzende eines kalifornischen Finanzdienstleisters. Sie zahlten bis zu 6,5 Millionen Dollar, um die Aufnahme ihres Kindes an einer Uni zu garantieren. Kein Student wurde in dem Fall angeklagt. Viele von ihnen wussten laut den Ermittlern gar nichts von dem Betrug.

Aufnahmetests gegen "Spende" manipuliert

Huffman soll sich laut der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler William H. Macy, bei sich zu Hause mit einer Person getroffen haben, die in dem Fall nun als Zeuge aussagt. Diese Person sagte demnach dem Paar, sie könne bei einem Aufnahmetest heimlich die Antwort ihrer Tochter austauschen lassen. Huffman und Macy willigten der Aussage zufolge ein, 15.000 Dollar in Form einer angeblichen Spende dafür zu zahlen. Macy wurde nicht angeklagt. Warum, war zunächst unklar. Loughlin wurde gemeinsam mit ihrem Mann, dem Modedesigner Mossimo Giannulli, angeklagt.