Amazonas-Synode: Papst prangert Ausbeutung der Schöpfung an

Drei Wochen haben sie in Rom beraten: Bischöfe aus dem Amazonasgebiet, Vertreter indigener Völker, Experten aus aller Welt. Am Ende dieser Beratungen steht ein Dokument, in dem sich die Kirche ganz auf die Seite der indigenen Bevölkerung Amazoniens stellt.

Franziskus prangert Ausbeutung der Schöpfung an

"Wir müssen uns dringend mit der grenzenlosen Ausbeutung des gemeinsamen Hauses, des Amazonasgebiets und seiner Bewohner auseinandersetzen", heißt es in dem Text, in dem die Ursache für die Zerstörung des Regenwaldes und die Verschmutzung des Amazonas klar benannt wird: "eine räuberische Rohstoffausbeutung, die einer Logik der Habsucht" folge. Mit fatalen Folgen für die Menschen dort. Papst Franziskus forderte in seiner Abschlusspredigt die Kirche auf, sich ihren Hilfeschrei zu eigen zu machen.

"In dieser Synode hatten wir die Gnade, die Stimmen der Armen zu hören und über die Unsicherheit ihres Lebens nachzudenken, das von räuberischen Entwicklungsmodellen bedroht ist. Doch gerade in dieser Situation haben viele uns bezeugt, dass es möglich ist, die Realität auf andere Art zu betrachten und sie mit offenen Händen als Geschenk anzunehmen, die Schöpfung nicht auszubeuten, sondern als ein zu hütendes Haus zu bewohnen und auf Gott zu vertrauen." Papst Franziskus

Priesterweihe auch für verheiratete Männer im Amazonasgebiet

Überraschend deutlich hat sich die Amazonas-Synode für eine Priesterweihe von verheirateten Männern ausgesprochen. Unter bestimmten Voraussetzungen: Sie sollen bereits ein Diakonat und eine Ausbildung absolviert haben und in ihrer Gemeinde anerkannt sein. Der Vorschlag gilt zunächst nur für die Amazonasregion. Hier ist der Priestermangel besonders groß.

Allerdings hätten sich einige Bischöfe dafür eingesetzt, "dieses Thema auch auf weltkirchlicher Ebene zu behandeln." Der Jesuit Antonio Spadaro, Teilnehmer an der Synode, stellt klar: Das ist nicht das Ende des Zölibats: "Es ging nicht um den Priesterzölibat, sondern um die Not der Gemeinden, die die Messe feiern wollen. Das muss jetzt der Papst entscheiden, aber die Synode hat sich dafür ausgesprochen."

Frauen als Priester: Nicht mit der Kirche vereinbar?

Außerdem soll weiter geprüft werden, ob Frauen zu Diakoninnen geweiht werden können. Papst Franziskus hatte zum Abschluss der Synode angekündigt, die Kommission, die diese Frage bereits untersucht hatte, wiedereinzusetzen. Eine Diakoninnenweihe sei mit der Lehre der Kirche nicht zu vereinbaren, sagt dagegen der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Wenn wir die Lehre und Tradition der Kirche ernst nehmen, können wir Frauen nicht weihen, so Müller in einem Interview für einen katholischen Fernsehsender.

Papst Franziskus warb allerdings dafür, sich in der Diskussion über die Synode nicht auf "bestimmte Fragen zu versteifen". Man dürfe sich nicht zum Gefangenen einer kleinen Gruppe machen lassen, die auf Einzelaspekte statt auf das große Ganze schaue. Für die Kritiker dieser Synode zitierte er in der Abschlussansprache den französischen Dichter Charles Peguy:

"Weil sie nicht den Mut haben, auf der Seite der Welt zu sein, glauben sie, auf der Seite Gottes zu stehen. Weil sie nicht den Mut haben, sich im menschlichen Leben zu engagieren, glauben sie für Gott zu kämpfen. Weil sie niemanden lieben, glauben sie Gott zu lieben."

Neue Wege in kleinen Schritten

Papst Franziskus weiß, dass er mit seinem Reformkurs die Kirche vor eine Zerreißprobe stellt. Auch deshalb schlägt er ein vergleichsweise mäßiges Tempo ein. Allerdings will der Papst seine Schlüsse aus der Amazonas-Synode bereits bis zum Ende dieses Jahres veröffentlichen.