Amazonas in Gefahr: Auf Humboldts Spuren gegen die Zeit

Eine dichte Rauchglocke hängt über Pucallpa. Rund um die Urwaldstadt schwelen und kokeln hunderte kleine Feuer. Rauchsäulen färben den Himmel aschgrau, verschleiern die Sonne, füllen die Luft mit Ruß und schwerem Brandgeruch. Pucallpa ist der wichtigste Verkehrsknoten im peruanischen Teil des Amazonasgebiets. Rund um die Großstadt sind die Wälder längst abgeholzt.

Abholzung an den Quellflüssen des Amazonas

Um den ursprünglichen Regenwald zu finden, muss man von Pucallpa weiter ins Hinterland fahren. Zum Beispiel den Rio Pachitea hinauf, einen der Quellflüsse des Amazonas. Auch hier sind die Veränderungen deutlich. Straßen haben die Flüsse als Verkehrsadern des Urwaldgebiets abgelöst und auf beiden Seiten der neuen Straße ist der Wald schon abgeholzt.

Aber noch gibt es Waldinseln – wie das Gebiet der Forschungsstation Panguana. Dorthin kommt man nur mit dem Boot oder zu Fuß. Für Biologen lohnt sich der Weg. Seit 50 Jahren untersuchen deutsche Forscher hier die Artenvielfalt des Regenwalds – und sind dabei auf einen Hot Spot der Biodiversität gestoßen.

"Es ist wirklich fantastisch, wie viel Arten hier vorkommen, eigentlich von jeder Tiergruppe." Juliane Diller

Vor 50 Jahren haben Forscher aus Bayern die Station gegründet

Die Eltern der Forscherin Juliane Diller haben Panguana vor mehr als 50 Jahren gegründet. Bis heute setzt sie deren Arbeit fort. Diller ist stellvertretende Direktorin der Zoologischen Staatssammlung in München – kehrt aber jedes Jahr in den peruanischen Urwald zurück.

"Die Fledermäuse habe ich selbst untersucht, da haben wir 56 Arten gefunden. In ganz Europa gibt es gerade einmal 27. Also, das ist ausgesprochen vielschichtig und natürlich sehr spannend für einen Biologen.“ Forscherin Juliane Dille

Größte Artenvielfalt der Welt an dem Urwaldort

Dabei ist das Gelände der Forschungsstation heute gerade einmal 14 Quadratkilometer groß. Biologen entdecken hier nicht nur Fledermäuse. Auf einer Fläche, die etwa viermal dem Englischen Garten in München entspricht, leben mehr Vogelarten als in ganz Deutschland.

"Da haben wir jetzt etwa 380 Arten, nachdem vieles Neues entdeckt worden ist. Und bei uns gibt es, ich glaube, etwa 320 Brutvogelarten in ganz Deutschland. Ameisen sind auch noch ein gutes Beispiel. Wir haben 520 Arten, das ist die höchste Biodiversität weltweit.“ Juliane Diller

Die Biologen in Panguana treten in große Fußstapfen. Einer der ersten Forscher, der die Tierwelt in den Urwäldern Südamerikas untersuchte, war schließlich Alexander von Humboldt vor gut 200 Jahren. Mit Stift und Feder zeichnete er die unbekannten Tiere, die ihm begegneten.

Wettlauf mit der Zeit unterstützt von DNA-Analysen

Auch Dillers Eltern arbeiteten noch mit Zeichnungen – heute verwenden Humboldts Erben dagegen Digitalkameras oder gar DNA-Analysen, um die Vielfalt zu erfassen, zu zählen und zu ordnen.

Noch ist Panguana ein Ort außergewöhnlicher Artenvielfalt. Die Station liegt zwischen dem Osthang der Anden und dem Sira-Gebirge, einem isolierten Gebirgszug mitten im Regenwald. Diese besondere Lage dürfte der Grund dafür sein, dass sich hier so viele Tierarten tummeln. Noch. Doch der Druck nimmt zu. Die Zeit arbeitet gegen den Wald und gegen die Forscher.