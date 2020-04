18.04.2020, 22:11 Uhr

Amazon: Mit Wärmebildkameras gegen das Coronavirus

Der Online-Händler Amazon setzt an mehreren Standorten Wärmebildkameras ein. Die messen die Temperatur der Mitarbeiter und sollen so Infektionen am Arbeitsplatz verhindern. Amazon reagiert damit auf Vorwürfe, nicht genug für die Mitarbeiter zu tun.