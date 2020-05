Am Boden: Wie sich die Luftfahrt für bessere Zeiten rüstet

Flugverkehr nach Corona: Wie entwickelt sich die "neue Normalität"?

Franz Spitzenberger glaubt, dass sich mit der Corona-Krise auch das Thema Dritte Startbahn am Münchener Flughafen ein für alle Mal erledigt hat. Der Flugverkehr werde nie mehr so sehr wachsen wie in der Vergangenheit. Dass sich einiges ändern wird, das glaubt auch Matthias von Randow vom Luftfahrt-Branchenverband BDL:

"Wenn es mit dem Flugverkehr wieder vermehrt losgeht, dann gehen wir davon aus, dass zunächst einmal Geschäftsreisende fliegen werden und auch Menschen, die Verwandte und Freunde besuchen werden. Auf lange Sicht allerdings gehen wir davon aus, dass das Verhältnis von Geschäftsreisen und Privatreisen sich ein Stück weit zu Gunsten der Privatreisen verändern wird. "

Der Grund: Viele Unternehmen dürften nach guten Erfahrungen mit Homeoffice und Videokonferenzen künftig bei teuren Geschäftsreisen sparen. Nun gelte es ohnehin erst einmal, überhaupt wieder Passagiere zu gewinnen.

Maske statt Menü

Nicht zuletzt wird um Vertrauen geworben. Die EU hat in diesen Tagen Corona-Empfehlungen für die Luftfahrt erarbeitet. Dazu gehören eine Maskenpflicht und Abstandsregeln am Boden, also etwa beim Boarding. (Ein Überblick über die neuen Regeln hier)

An Bord sieht es schon wieder anders aus. Im Flugzeug selbst sei die Luft dank starker Filter so sauber, dass man keine Sitze frei lassen müsse, sagt die Industrie. An diesem Nachmittag auf dem Flug von München nach Berlin ist Abstand kein Problem: Der Flieger ist nur zu einem Drittel gefüllt, der Bordservice "stark eingeschränkt".

"Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahme, die letztlich uns allen dient." Flugdurchsage