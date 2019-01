Altmaier warnt vor digitaler Spaltung

In 30 Jahren, erklärt der Bundeswirtschaftsminister, sitzt er im Sessel und liest ein Buch. Neben ihm steht ein moderner Pflegeroboter. Und dem würde er dann sagen: "Geh doch mal in die Küche und hol noch ein Bier. Doch der Roboter entgegnet: ‚Nein, Herr Minister a. D., Ihr Harnsäurespiegel ist zu hoch. Heute also kein Bier." Doch der CDU-Politiker würde das nicht hinnehmen. "So nicht, sage ich dann! Wenn damals die Kanzlerin Merkel und der Minister Altmaier nicht gewesen wären und dafür gesorgt hätten, dass wir die besten Pflegeroboter in Deutschland bauen, dann wären Sie heute ein Gastarbeiter aus den USA oder aus Japan. Also los! Gehen Sie in die Küche und bringen mir das Bier!"

Digitalisierung zum Wohle des Menschen

Die Botschaft des Ministers ist eindeutig, Deutschland müsse jetzt durchstarten, um bei der Digitalisierung vorne mit dabei zu sein. Deshalb hat CDU-Mann Peter Altmaier zu einem Kongress eingeladen: Es geht um nicht weniger als um den digitalen Wandel in Deutschland. Viele Städte in Deutschland treiben die Digitalisierung bereits voran. Vor allem im Verwaltungsapparat. Zum Beispiel in Ingolstadt.

Christian Siebendritt ist dort so etwas wie der Digitalreferent. Die 20 häufigsten Behördengänge können sich die Ingolstädter sparen und online erledigen. "Das können Sie vom Sofa aus erledigen. Zum Beispiel, wenn Sie für irgendeinen Behördengang eine Geburtsurkunde brauchen oder eine Heiratsurkunde, müssen Sie nicht mehr zu uns ins Amt kommen, sondern können es online beantragen und das wird dann per Post zugeschickt."

Ländliche Region könnten abgehängt werden

Ingolstadt ist Industriestandort. Audi, Airbus, Continental sind die großen Arbeitgeber. Die Stadt wächst. Netzlöcher sind hier selten. Anders ist es in ländlichen Regionen wie in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz. Bei der Konferenz in Berlin warnt Bundeswirtschaftsminister Altmaier deshalb vor einer digitalen Spaltung in Deutschland: "40 Kilometer entfernt von den blühenden Zentren haben Sie oftmals Gegenden, die sich abgehängt fühlen."

Bundesweites Kompetenzzentrum

Vor allem junge Menschen ziehen weg aus den ländlichen Regionen – das will Altmaier stoppen. Ein bundesweites Kompetenzzentrum soll dafür sorgen, dass sich Städte und Gemeinden besser vernetzen. Das Kompetenzzentrum soll vor allem ein Ratgeber sein. Das ist ein kleiner Schritt in Richtung Digitalisierung, mehr aber auch nicht. Denn es geht eigentlich um die Grundversorgung. Um Glasfaserausbau und Mobilfunk. Allein beim Mobilfunkstandart 4G hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. "4G müsste eigentlich so ausgebaut sein, dass man zumindest dort, wo es ausgebaut ist, auf Autobahnen, in Ballungsgebieten und Ähnlichem, dass man unterbrechungsfrei telefonieren kann", sagt Altmaier.

Digital gespalten

Ist Industrie vorhanden, ist das Netz stabil und gut ausgebaut. Deshalb ist Ingolstadt auch Test-Region für autonomes Fahren. Ein Mini-Silicon-Valley wird derzeit am Stadtrand errichtet und Behördengänge eben online gestellt. Umgekehrt: Ohne Industrie ist das Netz schwach.

Ob sich Peter Altmaier in 30 Jahren ein Bier von seinem Pflegeroboter servieren lassen kann, hängt also stark davon ab, wo Altmaier wohnen wird.