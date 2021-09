"Alte Normalität": Corona-Lockerungen in den Niederlanden

Nachdem Dänemark seine Corona-Regeln gänzlich abgeschafft hat, kommen nun auch die Niederländer dem "oude normaal", der alten Normalität, wieder etwas näher. Denn ab dem 25. September wird nach 18 Monaten die 1,5m-Regelung abgeschafft. Trotzdem, so Premier Mark Rutte, sei es auch weiterhin vernünftig, Abstand zu halten. "Das ist nicht der Tag, an dem alles wieder so ist, wie vor Corona. Dafür gibt es täglich noch zu viele Neuinfektionen und Krankenhaus-aufnahmen", so Rutte.

Corona-Pass gilt für fast alle Veranstaltungen

Und dennoch: Für Geimpfte, Getestete und Genesene mit entsprechendem Nachweis ist vom 25. September an wieder mehr möglich. Ein entsprechender Corona-Pass, so Rutte, sei in der Mache und gelte für fast alle Veranstaltungen. "Bei jedem Restaurantbesuch, bei Festivals und anderen Events, bei jedem Konzert-, Kino- oder Theaterbesuch und bei allen professionellen Sportwettkämpfen – drinnen und draußen. Für alle Besucher ab 13 Jahre".

Theater und Fußballstadien wieder mit voller Auslastung

Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen dürfen zu 100 Prozent ausgelastet werden - egal ob Theaterpremiere oder Stadionbesuch in der Ehrendivision. Bei Festivals oder Konzerten in geschlossenen Hallen mit stehendem Publikum sind drei Viertel der Maximum-Kapazität erlaubt.

Diskotheken und Nachtclubs können wieder öffnen, was in der Branche allerdings nicht allzu viel Euphorie ausgelöst hat. Denn wie alle Kneipen und Restaurants müssen auch die Bars und Clubs schon um Mitternacht schließen. Viele Diskotheken öffnen dann normalerweise erst.

Kein Mundschutz mehr im Bildungsbereich

Die Mundschutzpflicht wird weiter gelockert, sagte Rutte, aber nicht völlig abgeschafft. Sie gilt weiter im Zug, in der Straßenbahn, in der Metro und im Taxi. Sie gilt also nur noch in den Fahrzeugen, nicht mehr in den Bahnhöfen oder an den Gleisen. Auch an Universitäten und Schulen muss kein Mundschutz mehr getragen werden. Und an Grundschulen werden bei einem Corona-Fall nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne geschickt, sondern nur noch Kinder, die positiv getestet wurden.

Proteste von Impfverweigerern

Die Pressekonferenz von Premier Mark Rutte und Gesundheitsminister Hugo de Jonge in Den Haag wurde von kleineren Protesten in der Innenstadt begleitet. Vor allem nicht-geimpfte Niederländer befürchten, dass sie künftig kaum noch Zugang zu Restaurants, Kinos oder Sportwettkämpfen erhalten. Testzentren gibt es zwar überall im Land, aber viel weniger als in Deutschland.

Ungeimpfte sehen sich im Nachteil, und dem will der Gesundheitsminister auch gar nicht widersprechen. "Für sie ist das lästig. Aber die Mühen, die sie mit den Tests auf sich nehmen, stehen in keinem Verhältnis zu den Einschränkungen, die der gesamten Gesellschaft auferlegt werden, dadurch, dass eine kleine Gruppe beschließt, sich nicht impfen zu lassen."

In den Niederlanden sind mehr als 80 Prozent der Erwachsenen durchgeimpft. Auch die Zahl der Neuinfektionen lag zuletzt so niedrig wie seit zwei Monaten nicht mehr. Aber noch immer, so Minister de Jonge, seien fast 1,8 Millionen Menschen ohne Impfschutz.