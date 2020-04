Als Benedikt XVI. vor 15 Jahren Papst wurde

Der Himmel über Rom ist bewölkt, nach einem frühlingshaft warmen Tag wird es am Abend des 19. April 2005 auf dem Petersplatz langsam kühler. Drinnen, in der nahegelegenen Sixtinischen Kapelle suchen 115 stimmberechtige Kardinäle nach einem neuen Papst. Dreimal ist schon schwarzer Rauch aufgestiegen.

Weißer Rauch lässt Spannung auf Petersplatz steigen

Dann, um 17.52 Uhr - weißer Rauch. Aufregung unter den vielen zehntausend Menschen vor dem Petersdom, denn zunächst ist die Farbe des Rauchs nicht eindeutig zu erkennen. Erst kurz nach 18 Uhr, als auch die Glocken beginnen zu läuten, ist klar: Die über eine Milliarde Katholiken auf der Welt haben einen neuen Papst.

"Habemus Papam": Ratzinger wird neuer Papst

Um 18.43 Uhr, es hat leicht zu regnen begonnen, tritt der chilenische Kardinalprotodiakon Jorge Arturo Medina Estévez auf die Mittelloggia des Petersdoms, um zu verkünden: "Habemus Papam." Und, wie üblich auf Latein, wird der Vorname des neues Pontifex Maximus ausgerufen: "Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum: Josephum". Nach einer sechssekündigen Kunstpause folgt der Nachname, den da schon viele ahnen: "Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem - Ratzinger!"

Dann kommt Joseph Ratzinger auf die Loggia. Und scheint selbst noch nicht zu realisieren, wie ihm gerade geschehen ist.

"Sie haben mich gewählt, einen einfachen, bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn." Joseph Ratzinger, 2005

Autor Politi: Ratzinger vor großer Menge "ein bisschen gehemmt"

Buchautor Marco Politi, damals Vatikan-Korrespondent der Zeitung La Repubblica, erinnert sich noch gut an diesen Moment, in dem aus Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI. wurde: "Er war sehr spontan, auch in seiner Unbeholfenheit. Ratzinger ist ja eine Persönlichkeit, die sehr warm ist im kleinen Kreise. Da ist er zart, da ist er warm, da ist er humorvoll. Aber vor einer großen Menge ist er auch ein bisschen gehemmt."

Die Menschen jubelten ihm zu, trotz oder auch gerade wegen seines etwas unbeholfen wirkenden ersten Auftritts.

"Damals gefiel es sehr vielen Römern und den Pilgern, dass unter seinem Ärmel so ein schwarzer Pullover zu sehen war, der ihn warm hielt - und auch die große Einfachheit, mit der er gesprochen hat", erklärt Autor Politi.

Ratzinger galt als Favorit für das Papstamt

Auch Wolfgang Küpper war damals in Rom. Vor dem Konklave, erinnert sich der Leiter der Religionsredaktion des Bayerischen Rundfunks, seien immer wieder italienische Kandidaten als Favoriten genannt worden. "Das Pontifikat von Johannes Paul II. dauerte ja 27 Jahre. Und da waren viele der Meinung: Es wird nicht wieder ein Ausländer", so Küpper. Der nächste Papst müsse ein Italiener sein.

Aber auch Ratzinger stand auf der Favoritenliste. Der brillianteste Kopf des Kardinalkollegiums, sagten viele, außerdem der engste Vertraute Johannes Paul II. - trotzdem gab es Zweifel, weil Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation als Hardliner galt und daher einigen nicht als Papst vermittelbar schien.

Küpper schildert eine Begegnung unmittelbar nach der Wahl Ratzingers mit den damaligen Konklaveteilnehmern Kardinal Lehmann und Kardinal Wetter: "Wenn ich mich recht entsinne, waren auch sie beide sehr überrascht, dass Ratzinger wirklich jetzt zum Papst gewählt worden ist." Sie hätten darauf spekuliert, aber wären sich nicht sicher gewesen. "Also, die Überraschung war auch damals bei denjenigen spürbar, die im Konklave mit dabei gewesen waren", erzählt Küpper.

So lief das Wahlprozedere in der Sixtinischen Kapelle ab

Das Wahlprozedere in der Sixtinischen Kapelle unter den Fresken Michelangelos hatte am Montagabend kurz nach 19 Uhr begonnen. Im ersten Wahlgang votieren die Kardinäle meist für ihren ganz persönlichen Favoriten, die Stimmen sind entsprechend breit verteilt. Nicht so diesmal.

Ratzinger erhielt auf Anhieb rund 40 Prozent der Stimmen. Gefolgt von einem gewissen Jorge Bergoglio aus Argentinien. Zwischen den beiden entwickelte sich am Dienstag im zweiten und dritten Wahlgang eine Art Zweikampf, so ist es im Tagebuch eines anonymen Konklaveteilnehmers nachzulesen, dessen Aufzeichnungen die renommierte italienische Monatszeitschrift Limes veröffentlicht hat.

Vor dem vierten Wahlgang schwenkten demnach einige Bergoglio-Anhänger um. Wohl weil sie ein tagelanges Ringen im Konklave fürchteten und damit Auswirkungen auf den Zusammenhalt der katholischen Kirche. Um 17.30 Uhr, im vierten Wahlgang, erreichte Ratzinger dann das Quorum von 77 Stimmen - und wurde neuer Papst.

"Tu mir das nicht an": Papst Benedikt über seine Wahl

Wenige Tage später, bei einem seiner ersten öffentlichen Auftritt im neuen Amt, gab Benedikt einen Einblick in seine Gefühlslage während des Konklaves:

"Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen könnte, war mir ganz schwindelig zumute." Papst Benedikt XVI., 2005

Auch ein Zwiegespräch mit dem Herrn, erzählt Benedikt, habe da nicht geholfen. "Ich hatte nämlich geglaubt, mein Lebenwerk getan zu haben, und jetzt auf einen ruhigen Ausklang meiner Tage hoffen zu dürfen." Deswegen habe er mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt: "Tu mir das nicht an", so Papst Benedikt. Aber: in dieser Situation, "in der mir der Herr offensichtlich nicht zuhörte", habe ihn ein kleiner Brief eines Kardinals berührt, in dem dieser daran erinnerte, dass Benedikt seine Predigt zur Würdigung Johannes Paul II. unter das Motto "Folge mir nach" gestellt hatte.

Benedikt tritt 2013 freiwillig als Papst zurück

Fast acht Jahre folgte Benedikt, ehe er im Februar 2013 - als erster Papst nach über 700 Jahren - den Stuhl Petri freiwillig räumte. Am 13. März 2013 wurde Jorge Mario Bergoglio neuer Papst mit dem Namen Franziskus.

Seitdem lebt er, nach wie vor im weißen päpstlichen Gewand, als "Summus Pontifex emeritus" im Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae. Seinen 93. Geburtstag am 16. April hat Benedikt wegen der Corona-Krise im Kreis seiner kleinen Hausgemeinschaft und ohne Besucher gefeiert. Nur die tägliche Messfeier und die Mahlzeiten seien etwas festlicher ausgefallen, berichtet sein Privatsekretär Erzbischof Gänswein. In seinem bislang letzten Fernsehinterview sagte Benedikt dem Bayerischen Rundfunk im vergangenen Sommer über sich selbst: "Er ist ein alter Mann, am Ende seines Weges. Aber es geht ihm noch so, dass er sich freuen kann."

Der alte Mann am Ende seines Weges, der sich noch freuen kann, sei, berichtet Privatsekretär Gänswein, wie alle in Mater Ecclesiae, derzeit "wohlauf und guter Dinge".