Alpha Podium: Die Welt ordnet sich neu - Gefahren und Chancen

In vielen Regionen der Welt herrschen derzeit Konflikte, Kriege und Terror. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine vergrößert zunehmend die Kluft zwischen dem Westen einerseits und Russland und China andererseits. Durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel und den Krieg in Gaza droht ein Flächenbrand in der Region mit unabsehbaren Folgen. Das politische Machtgefüge ist in Bewegung, es entstehen neue Rivalitäten und Allianzen.

Podiumsdiskussion im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz

Wie könnte eine künftige internationale Ordnung aussehen? Dieser Frage werden die Bayerische Akademie der Wissenschaften und der Bayerische Rundfunk im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz in einer gemeinsamen Veranstaltung nachgehen und dabei in interdisziplinären Gesprächsformaten mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Gesellschafts- und Rechtspolitik, Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft in drei je 45-minütigen Panels den Blick auf die internationale Rechtsordnung, die Weltwirtschaft und das Wertesystem richten.

Teilnehmer der Podiumsdiskussion:

Panel 1: Bedrohte Sicherheitsordnung

Dr. Saskia Hieber (Dozentin für Internationale Politik, Akademie für Politische Bildung in Tutzing / LMU München)

Prof. Dr. Carlo Masala (Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr München)

Prof. Dr. Herfried Münkler (em. Professor für Politikwissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin)

Prof. Dr. Christian Walter (Professor für Völkerrecht und Öffentliches Recht, LMU München / BAdW)

Panel 2: Verschobene Weltwirtschaft

Dr. Alicia Hennig (Vertretungsprofessorin für Allgemeine BWL, insbesondere Controlling und Umweltmanagement, TU Dresden)

Prof. Dr. Monika Schnitzer (Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung / LMU München / BAdW)

Prof. Dr. Moritz Schularick (Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft)

Prof. Dr. Andrea Behrends (Universität Leipzig)

Panel 3: Umstrittenes Wertesystem

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff (Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen, Goethe-Universität Frankfurt a. M. /Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung

Dr. Azadeh Zamirirad (Stellv. Leiterin Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten, Stiftung Wissenschaft und Politik)

Timothy Liston (US-Generalkonsul in München)

Prof. Dr. Michael Reder (Hochschule für Philosophie München)

Moderation: