Impfpflicht-Debatte im Ticker: Der Bundestag debattiert

14:52 Uhr: Patientenschützer mahnen

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz mahnt zu Vorsicht bei der Debatte über eine allgemeinen Impfpflicht. "Wenn wir organisatorisch schon nicht in der Lage sind, die Impfpflicht in den medizinischen Bereichen zu realisieren, wie soll das dann erst bei einer allgemeinen Impfpflicht gelingen?", sagte Eugen Brysch. Er appellierte an die Bundestagsabgeordneten, Warnungen der Praxis ernstzunehmen und die Sache "vom Ende her zu denken".