"Alles muss auf den Tisch": Beben in der CDU

Als CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vor die Presse tritt, beginnt er - wie Parteichef Armin Laschet bei seiner überraschenden Rede vom vergangenen Donnerstag - mit einer Werbebotschaft für Jamaika. Es gehe um die Frage: "Wer führt dieses Land", das "Erneuerung und Stabilität" brauche. Am geeignetsten dafür hält Ziemiak, ohne es auszusprechen, selbstredend die Union. Das Gesprächsangebot an Grüne und FDP bleibe bestehen.

Beim Thema Indiskretionen wird Günther deutlich

Ziemiaks neuerliche Offerte steht in krassem Kontrast zu dem Gefühl, das selbst einige innerhalb der CDU beschleicht: Nämlich, dass derzeit offenbar gar keine vertraulichen Gespräche mit der Union zu führen sind. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther benennt das Problem ohne Umschweife: Man habe "immer zwischendurch Arschlöcher in der Partei, die nichts Besseres zu tun haben, als das in die Bildzeitung zu tragen".

Im Grunde ist die CDU also mit ganz anderen Fragen beschäftigt als mit der nach einer möglichen Regierungsbeteiligung: Wer soll sie in Zukunft führen? Und wie will sich die Partei inhaltlich ausrichten?

Die Basis will mitreden

Im Vorfeld der heutigen Sitzung von Bundesvorstand und Präsidium waren die Stimmen lauter geworden, die einen Generationenwechsel fordern. Die Junge Union fordert, dass die Parteibasis stärker mitreden dürfen soll. Das will auch Daniel Günther, der glaubt: Die Partei wirke "nach außen deutlich sympathischer", wenn die Basis wieder mehr über Inhalte mitdiskutiere.

So wie bei der SPD 2019 könnte die Basis auch bei Personalfragen mitbestimmen und einen neuen Parteivorstand wählen. CDU-Veteran Wolfgang Schäuble ist da anderer Meinung: Wenn die Delegierten auf einem Parteitag den Vorstand wählen, sei das Legitimation genug. Schäuble ist gegen eine Mitgliederbefragung.

Kreisvorsitzende sollen befragt werden

Trotzdem könnte es jetzt so oder so ähnlich kommen: Ziemiak kündigt an, dass sich am 30. Oktober die Kreisvorsitzenden der Union beraten sollen. Und zwar darüber, wie die Basis in Zukunft beteiligt werden könnte. Was bei Grünen und SPD längst zum Inventar gehört, ist in der Satzung der CDU bislang nicht vorgesehen.

Sprechen sich die Kreisvorsitzenden für eine Mitgliederbeteiligung aus - etwa in Form von Befragungen oder Entscheiden, dann soll die Parteispitze Anfang November ihr Go geben - und auch beschließen, wann der nächste Parteitag stattfinden soll. Angepeilt ist laut Ziemiak "die Jahreswende". Auf dem Parteitag soll nicht nur der neue Vorsitzende, sondern auch der gesamte Vorstand neu bestimmt werden.

Noch-Vorsitzender Armin Laschet will den Prozess bis dahin moderieren. Dafür bekommt er teils auch Rückendeckung: "Wenn das Flugzeug durch ein Gewitter fliegt, ändert man nicht den Piloten", meint etwa Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt.

Think Tanks zur Wahl-Analyse

Abgesehen von aller personeller und inhaltlicher Neuausrichtung geht es für die Union in den nächsten Wochen auch um die Aufarbeitung der verkorksten Wahl. Paul Ziemiak kündigt an, man wolle Wahlkampf und Wahlergebnis analysieren und dabei auch Think Tanks einbinden, um einen Blick von Außen zu bekommen. Die Fehleranalyse werde "brutal offen" sein, sagt Ziemiak: "Alle Themen müssen auf den Tisch kommen."

Insbesondere die Wahlergebnisse im Osten Deutschlands, wo die CDU viele Stimmen an die AfD verloren hat, stellen die Partei vor große Herausforderungen. Es soll eine Ost-Konferenz geben.

Verantwortung für Wahl-Debakel nicht allein bei Laschet

Vielen in der Partei ist klar, dass Laschet als Kandidat zwar nicht gezogen hat, dass er aber auch nicht das alleinige Problem ist. Daniel Günther glaubt: Der Verlust habe "auch damit zu tun, dass einige, und dazu gehöre auch Markus Söder, der Öffentlichkeit nicht verheimlicht haben, dass sie sich eigentlich (..) für den besseren Kanzlerkandidaten gehalten haben".

Genau das hat Söder am Wochenende noch mal unterstrichen. Bei einem Treffen der Jungen Union sagte er, die Deutschen hätten sich am Ende einen anderen Kanzlerkandidaten gewünscht als den, den CDU/CSU aufgestellt hätten. Friedrich Merz bezeichnete Söder daraufhin als "respektlos" und "rüpelhaft". Selbst aus den Reihen der CSU erfährt Söder inzwischen Gegenwind.

Koalition: CSU will auch weiter gesprächsbereit bleiben

Was mögliche Jamaika-Gespräche angeht, so hat sich die CSU inzwischen brav hinter die große Schwesterpartei gestellt. CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer spricht sich – im Gegensatz zu Söders Ansage von letzter Woche - dafür aus, weiter gesprächsbereit zu bleiben.

Ziemiak beschreibt das Verhältnis zwischen CDU und CSU heute als "gut" - was auch für die beiden Vorsitzenden gelte.