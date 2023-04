Alleinerziehend, drei Kinder, Bürgergeld: "Geld ist krass knapp"

Als ich Maria das erste Mal treffe, haben ihre Kinder bald Ferien. Es ist kurz vor Weihnachten 2022. An Urlaub ist nicht zu denken. Sie kann sich nicht einmal Weihnachtsgeschenke für die Kinder leisten, erzählt sie. "Ich kann nur einkaufen gehen, Drogerie, Lebensmittel. Und das war's." Schon bei Winterschuhen und Wintersachen für die Kinder werde es sehr eng, sagt Maria, denn: "Alles ist teurer."

Maria, deren Namen wir geändert haben, lebt in einer Sozialwohnung in Taufkirchen bei München. Ihre Kinder sind acht, sechs und vier Jahre alt. Ich treffe mich mit ihr im Pfarrhaus St. Georg. Es ist der jungen Mutter sehr vertraut. Der Kindergarten ihrer Jüngsten ist gleich nebenan.

Viel Beratungsbedarf und Spartipps von den Großeltern

Im Pfarrhaus St. Georg ist auch eine Beratungsstelle der Caritas, wo die Sozialpädagogin Gwendolyn Schweizer nicht nur die alleinerziehende Maria unterstützt, sondern auch Selbstständige, Rentner oder Familien in prekären Lebenslagen. Es sind in diesem Winter mehr als sonst.

Klienten berichten ihr, sie hätten alle Glühbirnen aus der Fassung geschraubt, um zu sparen. Oder sie kochten nicht mehr warm, statt Butter komme jetzt Margarine auf den Tisch. Einige hätten ihre Großeltern gefragt, wie die damals im Krieg gespart haben.

Ex-Mann hinterlässt Strom- und Mietschulden

Die 30-jährige Maria lebt von staatlicher Unterstützung – früher Hartz IV, heute Bürgergeld. Als sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann trennt, ist ihre jüngste Tochter drei Monate alt. Das ist jetzt vier Jahre her. Der Mann lässt sie ohne finanzielle Unterstützung sitzen und hinterlässt auch noch Strom- und Mietschulden, die die alleinerziehende Mutter bis heute abbezahlen muss. Das Jobcenter hat ihr ein Darlehen gewährt, die Raten werden ihr von ihrem Regelsatz abgezogen.

Der Regelsatz bildet das Existenzminimum ab, sie hat durch die Ratenabzahlungen also noch weniger als das. Im Monat bleiben ihr insgesamt 900 Euro. Nach dem Bezahlen von Rechnungen und Fixkosten hat sie für sich und die drei Kinder pro Monat 700 Euro zum Leben.

Frisches Essen statt Ausflügen

Das meiste geht für Essen drauf. "Also, ich gehe jede Woche bestimmt für 150 Euro einkaufen, weil die Kinder müssen sich gesund ernähren. Darauf lege ich sehr großen Wert, dass die immer was Frisches dahaben." Ausflüge, Kino, Tierpark – solche Unternehmungen seien nicht drin.

Die alleinerziehende Mutter spart, wo es geht, doch nicht nur die gestiegenen Lebensmittelpreise, sondern auch die Stromkosten machen ihr zu schaffen. Die seien inzwischen dreimal so hoch wie früher. Vom Jobcenter gibt es dafür aber nicht mehr Geld. Nur Miete und Heizkosten werden in angemessener Höhe abgedeckt.

Stromlücke ist ein Problem für Hilfeempfänger

Die Sozialpädagogin Gwendolyn Schweizer von der Caritas unterstützt Maria, wann immer sie Hilfe braucht, gibt Spenden weiter. Kann Zwischenlösungen finden, zum Beispiel kann sie bei Stiftungen Geld locker machen für Notfälle. Aber die gestiegenen Stromkosten lassen sich so nicht dauerhaft ausgleichen. Dieses Problem müsse auf politischer Ebene gelöst werden, sagt Gwendolyn Schweizer. Sie fordert, den Anteil an Energiekosten im Hilfesatz vorübergehend so zu erhöhen, dass er dem durchschnittlichen Stromverbrauch entspricht.

Bei meinem ersten Interview mit Maria im Dezember ist es damals kurz vor der Einführung des Bürgergeldes, das insgesamt 53 Euro mehr für eine erwachsene Person verspricht. Für Strom werden dann sechs Euro mehr veranschlagt – statt 35 Euro pro Monat also 41. Aber das reicht in der Regel nicht, um die gestiegenen Stromkosten zu decken.

Neuer Job: Was bleibt übrig?

Einige Wochen später, es ist Anfang Februar, treffe ich Maria erneut. Die alleinerziehende Mutter hat vom Jobcenter einen neuen Bescheid erhalten, den geht sie mit der Caritas-Sozialarbeiterin Gwendolyn Schweizer durch. Sie bekommt jetzt vom Jugendamt einen Unterhaltsvorschuss für ihre drei kleinen Kinder, denn ihr Ex-Mann bezahlt nicht. Das zusätzliche Geld verändert den Bescheid – bringt ihr aber nicht etwa mehr Geld im Monat. Der Unterhaltsvorschuss wird nämlich voll auf das Bürgergeld angerechnet.

Maria will heute vor allem wissen, was ihr übrigbleibt, wenn sie eine Arbeit findet. Denn sie hat in ein paar Tagen ein Vorstellungsgespräch. Sie bewirbt sich um einen Teilzeitjob in einer Catering-Firma für Schul-Essen. Die Küche ist gleich bei ihr um die Ecke. Der Job wäre perfekt.

Was sie verdienen wird, habe sie noch nicht erfragt. Maria weiß aber, dass sie erstmal nicht viel mehr haben wird als jetzt. Die Freibeträge beim Bürgergeld sind nicht besonders hoch. Jetzt, so kurz vor dem Bewerbungsgespräch, hofft sie einfach nur auf eine geregelte Arbeit und sagt: "Man muss klein anfangen. Irgendwas werde ich ja verdienen und ist auch allein für mich ist es schön, weil ich liebe es zu kochen. Das habe ich gelernt damals, und das will ich auch unbedingt machen."

Der Traum von der Normalität

Maria träumt von einem geregelten Alltag, aufstehen mit den Kindern, alle verlassen das Zuhause, nach der Arbeit Essen machen, die Kinder abholen. "Dann ist es schön, es hat eine Struktur. Ich mag das so."

Es klappt. Als ich Maria noch einmal im März anrufe, erzählt sie, dass sie eine Woche zur Probe gearbeitet hat. Der Chef gibt der alleinerziehenden Mutter von drei Kindern eine Chance. Ab Mai kann sie dreimal die Woche drei Stunden arbeiten. Auch wenn sie erst einmal als Küchenhilfe anfangen wird, ist das für die gelernte Köchin dennoch ein großes Glück. Denn es ist ein erster Schritt raus aus der Abhängigkeit vom Bürgergeld. Irgendwann möchte sie Vollzeit arbeiten. Und ein ganz normales Leben führen. Dann ist vielleicht ja auch mal an Urlaub zu denken.