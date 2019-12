Alle Wahlkreise ausgezählt: 365 Sitze für Johnsons Konservative

Alle Wahlkreise sind ausgezählt und die Tories sind der klare Sieger. Sie erhalten 365 der 650 Sitze. Die Konservativen haben damit einen Vorsprung von 80 Mandaten auf die anderen Parteien. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich nach seinem Wahlsieg von Königin Elizabeth II. am Freitag den Auftrag zur Regierungsbildung geben lassen. Mit einer satten Mehrheit für seine Partei sind keine weiteren Gespräche für die Regierungsbildung notwendig. "Wir werden den Brexit bis zum 31. Januar vollenden, kein Wenn, kein Aber und kein Vielleicht", versprach Johnson am Freitag vor jubelnden Anhängern in London.

Labour verlor 59 Mandate und kam auf 203. Die Schottische Nationalpartei (SNP) legte 13 Sitze auf 48 zu, die Liberaldemokraten verloren einen Sitz und kommen auf 11. Die anderen Sitze entfielen auf kleinere Parteien.

Dienstag soll Neugewähltes Parlament zusammentreten

Johnson kann sich direkt an die Ausarbeitung seines Regierungsprogramms machen. Als Nächstes wird erwartet, dass Johnson sein Kabinett umbildet. Das könnte Regierungsquellen zufolge bereits am Montag geschehen. Am Dienstag soll das neu gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten.

Brexit für Ende Januar geplant

Das Regierungsprogramm Johnsons wird dann höchstwahrscheinlich am Donnerstag von der Queen bei einer feierlichen Eröffnungszeremonie im Parlament vorgestellt. Bereits am Tag darauf will Johnson das Gesetz für die Ratifizierung des Brexit-Abkommen wieder ins Parlament einbringen. Eine Mehrheit gilt als sicher. Das Gesetz soll den Weg frei machen für den EU-Austritt Ende Januar.

Schotten wollen Unabhängigkeit

Mit Blick auf Abspaltungstendenzen in Schottland sagte Johnson, er werde das Land einen. Doch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will schon in der nächsten Woche ein neues Unabhängigkeitsreferendum anschieben. Die Schotten hätten das Recht, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. "Es ist die Sache des schottischen Parlaments, nicht einer Regierung in Westminster, zu sagen, ob und wann es ein neues Referendum geben sollte."