Alle Entwicklungen zum Russland-Ukraine-Konflikt im Rückblick

16.05 Uhr: UEFA wegen Russland-Ukraine-Konflikt unter Druck

Inzwischen mehren sich die Stimmen, Russland das diesjährige Finale der Fußball-Champions-League zu entziehen. Dies fordern unter anderem Mitglieder des Europaparlaments in Straßburg in einem am Dienstag veröffentlichten Offenen Brief an die UEFA und ihren Präsidenten Aleksander Ceferin. Die Zeiten, in denen man die Situation nur kontinuierlich beobachte, seien vorbei. "Die UEFA muss jetzt handeln", wird in dem Schreiben betont. Außerdem solle die Kooperation mit Hauptsponsor Gazprom beendet werden.

Das Finale soll in diesem Jahr in der russischen Großstadt St. Petersburg stattfinden. Dagegen ist auch der britische Premierminister Boris Johnson. "Keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Staaten einmarschiert", sagte Johnson im Parlament in London. "In diesem kritischen Moment ist es absolut entscheidend, dass Präsident (Wladimir) Putin versteht, dass das, was er tut, eine Katastrophe für Russland bedeutet."