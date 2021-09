Algeriens Ex-Präsident Bouteflika ist tot

Im nordafrikanischen Algerien ist der früherer Staatschef Abdelaziz Bouteflika gestorben. Das hat das algerische Fernsehen in der Nacht mitgeteilt. Demnach starb Algerien Ex-Präsident im Alter von 84 Jahren.

Schon als Jugendlicher hatte Abdelaziz Bouteflika politische Erfahrung gesammelt. Im Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen galt er als Held. Mit 26 Jahren wurde er Außenminister, 1999 Präsident.

Stabilität und Machterhalt - das waren seine Ziele. Im Westen galt er deshalb als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Terrorismus. Ihm wurde das Verdienst zugeschrieben, Algerien nach dem Bürgerkrieg der 90er Jahre einigermaßen befriedet zu haben. Etwa 200.000 Menschen waren bei den Kämpfen zwischen Islamisten und Regierung ums Leben gekommen.

Massenproteste gegen fünfte Amtszeit

Später wurde Bouteflika für einen autoritären Regierungsstil kritisiert - es kam immer wieder zu Massendemonstrationen. Im Frühjahr 2019 wurde bekannt, dass der schwer erkrankte Bouteflika für eine fünfte Amtszeit antreten werde. Jahrelang hatte er nicht mehr direkt zur Bevölkerung gesprochen und saß nach einem Schlaganfall im Rollstuhl.

Als Bouteflika trotzdem ankündigte, für eine fünfte Amtszeit kandidieren, gingen Millionen Menschen in Algerien aus Protest auf die Straße. Die Massenproteste gegen den langjährigen Präsidenten hatten Algerien 2019 in eine tiefe politische Krise gestürzt. Im April 2019 wurde Bouteflika unter dem Druck des Militärs und von Massenprotesten schließlich zum Rücktritt gezwungen. Bouteflika stand 20 Jahre an der Spitze Algeriens.