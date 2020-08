Alexej Nawalny wird in der Charité behandelt

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist am Samstagmorgen in der Berliner Universitätsklinik Charité eingetroffen. Dort soll der 44-Jährige, der mit schweren Vergiftungserscheinungen bei einem Flug in Russland zusammengebrochen war, behandelt werden.

Der Oppositionspolitiker war zuvor mit einem Spezialflug auf dem Flughafen Tegel gelandet, wie seine Sprecherin Kira Jarmysch und Jaka Bizilj, Gründer von "Cinema for Peace", mitteilten. Ein Intensivtransporter der Bundeswehr brachte ihn in die Klinik. Nawalnys Zustand sei während des Fluges und nach der Landung "stabil" gewesen, sagte Bizilj der "Bild".

Charité: Öffentlichkeit wird über Gesundheitszustand informiert

Die Berliner Charité erklärte am Samstagmorgen, die behandelnden Ärzte würden sich "nach Abschluss der Untersuchungen und nach Rücksprache mit der Familie zu der Erkrankung und weiteren Behandlungsschritten" äußern. Die Untersuchungen würden "einige Zeit in Anspruch nehmen", erklärte die Charité weiter. Sobald neue Erkenntnisse vorlägen, werde die Öffentlichkeit informiert. Auch Nawalnys Familie wolle sich erst nach einer ersten Diagnose äußern. Am Samstagmittag wurde im Osten Russlands protestiert, auf Plakaten standen Genesungswünsche für Nawalny.

Erst nach stundenlangem Hin und Her hatten die Mediziner in Omsk am Freitag ihre Bedenken gegen einen Transport nach Deutschland fallen gelassen. Seine Frau Julia sei mit ihm geflogen, hieß es. Nawalny war um 08.50 Uhr in Berlin gelandet, was seine Sprecherin Kira Jarmysch über Twitter mitteilte. Sie schrieb dort auf Russisch: "Das Flugzeug mit Alexej ist gerade in Berlin gelandet." Auch aus den Flugdaten von flightradar.24.com ging die Landung hervor.