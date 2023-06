Buyx fordert Regulierung von Apps für psychische Gesundheit

"Wie geht es Ihnen heute?" Mit dieser Frage beginnen viele Psychotherapeuten das Gespräch. Inzwischen hören Patienten diese Frage auch von sogenannten Chatbots, also dialogfähiger KI. Darin steckt laut der Medizinethikerin Alena Buyx viel Potential, wenn bestimmte Standards eingehalten werden.

"Ein Chatbot ist kein Therapeut"

Die Wartezeiten auf Psychotherapie sind erheblich: 2022 hat es laut Bundestherapeutenkammer durchschnittlich knapp 20 Wochen gedauert, bis eine Psychotherapie beginnt. "Diese Zeit kann mit einer guten App zumindest etwas überbrückt werden", meint Buyx und betont gleichzeitig, dass trotzdem das Therapieangebot ausgebaut werden sollte. Ein weiterer Vorteil digitaler Systeme ist, dass damit auch Menschen erreicht werden, die sich scheuen in eine Praxis zu gehen, weil sie sich schämen, anderen ihre Ängste und Schwächen zu offenbaren. "Es gibt in der Tat schon Studien, die zeigen, dass Chatbots helfen und manche Menschen sogar eher dem Algorithmus etwas anvertrauen als einem Arzt oder einer Therapeutin", sagt Buyx.

Einen wirklichen Therapie-Chatbot gibt es noch nicht

Die bisherigen Software-Angebote für die psychische Gesundheit seien zwar vielversprechend, aber können und dürfen keine Therapie ersetzen, betont Buyx, denn die KI ist fehlerhaft. "Es kommt immer wieder vor, dass sich Chatbots einfach etwas ausdenken. In einem bekanntgewordenen Beispiel hat etwa ChatGPT begonnen, einem Nutzer zu raten, er solle sich umbringen. Sowas dürfte bei einer Gesundheitsanwendung nie passieren", erklärt Buyx. Es müsse sichergestellt werden, dass für jegliche zukünftige Anwendung im Bereich der psychischen Gesundheit hohe Qualitätsanforderungen eingehalten werden.

Die EU will im weltweit ersten Gesetz zur künstlichen Intelligenz Risikoklassen in vier Stufen einführen: Stufe 4 - verbotene Praktiken, Stufe 3 - Hochrisiko KI-Systeme, Stufe 2 - Systeme mit Transparenzpflichten, Stufe 1 - Systeme mit minimalem Risiko. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats beschreibt, dass KI in der Medizin nach Mehrheitsmeinung als Hochrisiko-Anwendungen gilt: "Es geht um sehr sensible Daten und um intime Dinge, die von Menschen in vulnerabler Situation offengelegt werden. Also müssen hohe Schutzstandards gewährleistet sein."

Transparenz und Vernetzung

Für alle medizinische KI-Anwendungen, gerade auch im Bereich der Psychotherapie gilt laut Buyx, dass für die Nutzer transparent sein sollte: Ist das jetzt KI? Ist das in irgendeiner Weise überwacht? Ist das qualitätsgesichert? Waren bei der Entwicklung Therapeuten und Ärzte beteiligt? Kann das nicht gehackt werden? Was geschieht mit den Daten? "Nur, wenn der Patient diese und weitere Fakten über eine App weiß, wird seine Patientenautonomie respektiert." Nur dann könne er wirklich selbstbestimmt entscheiden, ob er sie nutzen möchte oder nicht. Und weiter: "Im therapeutischen Prozess sind auch die nonverbale Kommunikation und die Sinneseindrücke sowie die Person des Therapeuten sehr wichtig. Weil das digitale Systeme nicht bieten, ersetzen sie nie die menschliche Therapie."

Für die Zertifizierung von Psycho-Apps und Chatbots sollte Buyx zufolge gelten, dass sie mit Hilfsangeboten, Notdiensten oder psychiatrischen Einrichtungen verbunden sind, etwa um Menschen in akuter Suizidgefahr weiter zu verweisen und in Behandlung zu bringen. Deswegen ist es der Medizinethikerin Buyx wichtig, dass sich auch Psychotherapeuten und Psychiater an der Weiterentwicklung beteiligen, wie dies gestaltet werden könnte. Die Verantwortungsübernahme wäre noch ungeklärt, liegt aber wohl auch bei den Entwicklern beziehungsweise denjenigen, die ein Produkt auf den Markt bringen.

Ein Chatbot kann nicht zuhören

Chatbots hören nicht zu und empfinden keine Empathie, sondern rufen vorgegebene Fragen ab und simulieren Gefühle. Trotzdem verwenden viele Menschen im Umgang Verben wie zuhören und fragen. In der Philosophie wird diskutiert, ob wir diese Technologien durch die Art und Weise, wie wir über sie sprechen, vermenschlichen, erzählt die Ethikerin Buyx: "Unser sprachlicher Umgang mit Technologie verwischt viele Grenzen. Aber ich wüsste kaum, wie man alltagssprachlich über diese Technologien anders reden sollte. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder darüber nachzudenken und zu reflektieren, dass es sich nur um Werkzeuge und nicht um Subjekte handelt."

