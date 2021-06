Aldi: Mehr Tierwohl-Fleisch bis 2030

Wer im Kühlregal nach Fleisch aus artgerechter Haltung sucht, braucht bisher Zeit, ein Handy und Frustrationstoleranz. Zwar hat inzwischen praktisch jeder Supermarkt oder Discounter ein eigenes Bio-Regal; im übrigen Angebot aber fehlen Angaben zur Tierhaltung meist oder verstecken sich hinter QR-Codes, die einzuscannen nicht erst seit Maskenpflicht-Zeiten die wenigsten Kunden auf sich nehmen.

Tierwohlsiegel: Die Bundesregierung zaudert

Ein seriöses staatliches Tierwohl-Siegel könnte Abhilfe schaffen - doch das hat die Regierung nach jahrelanger Debatte gerade erst wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. Agrar- und Verbrauchschutzministerin Julia Klöckner (CDU) verweist vage auf einen fehlenden EU-Rechtsrahmen.

Die Logos der Anbieter: Muster ohne Wert?

Stattdessen haben über die Jahre immer mehr Erzeuger und Handelsketten selbstgestrickte Tierwohl-Logos eingeführt, deren Aussagekraft und Verlässlichkeit für Verbraucher nur schwer abzuschätzen sind. Und: Seit 2019 installieren Aldi und andere große Lebensmittelhändler ein vierstufiges System der Haltungskennzeichnung.

💡Was sagt die Haltungskennzeichnung?

Die erste Stufe Stallhaltung entspricht lediglich den gesetzlichen Mindestanforderungen, die Tierschützer für unzureichend halten. In der Stufe 2 Stallhaltung plus gibt es für die Tiere etwas mehr Platz und zusätzliches "Beschäftigungsmaterial". Stufe 3 Außenklima garantiert den Tieren noch mehr Platz und Frischluft-Kontakt. Bei Stufe 4 Premium haben sie außerdem Auslaufmöglichkeiten im Freien; auch Biofleisch wird in diese Stufe eingeordnet.

Das Problem: Fleisch der tierfreundlicheren Haltungskategorien 3 und 4 war in vielen Läden gar nicht aufzutreiben.

Endet jetzt die Preisspirale abwärts?

Erstaunlich ist das nicht. Trotz wohlklingender Werbeversprechen setzten die Anbieter bisher zu oft auf niedrige Fleischpreise, um Kunden anzulocken. Während zuletzt vieles in den Regalen gerade wieder teurer wurde, leitete Aldi im vergangenen Sommer eine neue Preissenkungsrunde ein.

Möglich, dass Protestaktionen der Bauern und die Debatte um ein Werbeverbot für Fleisch jetzt einen Umdenkprozess eingeleitet haben.

Was Aldi jetzt plant

Bis 2025 wollen die Lebensmitteldiscounter Aldi Süd und Nord vollständig auf Fleisch aus der Haltungsform 1 verzichten. Ein Jahr später soll dann ein Drittel des Fleischs bei Aldi aus den Stufen 3 und 4 kommen.

Spätestens ab dem Jahr 2030 will man nur noch Frischfleisch von Tieren aus höherwertigen Haltungsformen verkaufen. Dann soll in den Kühltheken nur noch Fleisch aus Außenklima- und Biohaltung zu finden sein.

Folgen Lidl, Edeka, Rewe & Co?

Der Deutsche Tierschutzbund begrüßte die Ankündigung von Aldi. Entscheidend werde jetzt sein, dass andere Handelsunternehmen diesem Schritt von Aldi folgten.

Die Chancen stehen nicht schlecht: Lidl hatte bereits im vergangenen Jahr versucht, sich Aldis Fleischpreissenkung zu widersetzen - dann aber klein bei gegeben. Edeka hatte damals in einer als "offener Brief" deklarierten Anzeige dafür geworben, mehr als nur den Preis im Blick zu behalten.

Eine Reaktion der Landwirtschaftsverbände steht noch aus.