"Alarmzeichen für Union" – "Freudenabend für Grüne"

Die einen jubeln – die anderen ärgern sich. Aber wie gehen sie damit generell um? Ziehen sie daraus die richtigen Schlüsse? Oder werden verlorene Wahlen – ähnlich wie schlechte Fußballspiele – doch nachträglich "schöngeredet"? Darüber haben wir mit CSU-Generalsekretär Markus Blume gesprochen und mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze – im B5-Thema des Tages.

Blume: "Fehler auf Bundesebene"

Ein Verlierer von gestern ist die CDU. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz. Zwei frühe Gegentore also gleich zu Beginn des "Superwahljahr-Spiels". Gegentore, die natürlich auch die Schwesterpartei CSU wahrgenommen hat. Für Generalsekretär Markus Blume ein "Alarmzeichen insgesamt für die Union" - das "Resultat von Fehlern auf Bundesebene". Damit spielte er nicht nur auf die Masken- und Lobbyaffäre in der Union an, sondern auch auf Fehler bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie: "Da ist nicht die Strategie falsch, aber die Umsetzung schlecht." Man müsse besser beim Testen werden, und auch das Impfen müsse schneller gehen, so der CSU-Generalsekretär.

Sehr starke Kontrahenten

Dass die CDU – und damit sind wir wieder beim Fußball – gegen starke und erfolgreiche Gegner antreten musste, erkannte auch Blume an. Winfried Kretschmann zum Beispiel. Ein Grüner. Wiedergewählter Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Kretschmann ist quasi so etwas wie der FC Bayern im "Ländle", der seit zehn Jahren alles gewinnt, was man gewinnen kann. Ebenso Malu Dreyer von der sonst so gescholtenen SPD, wiedergewählte Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Beide erfreuen sich fast schon verblüffender Beliebtheit bei den Fans, also den Wählern. Ja, diese Spiele zu gewinnen, war für die Union fast unmöglich. Dennoch kommt es immer darauf an, WIE man ein Spiel verliert: Kämpft man tapfer bis zum Schluss – oder ergibt man sich widerstandslos seinem Schicksal?

Blume sieht Hauptgegner in Grünen

Blume könne das schwache Abschneiden der Union in diesen beiden Landtagswahlen zwar nicht eins zu eins auf die Bundesebene übertragen, dennoch würden die Menschen erwarten, dass man gut regiere, so der CSU-Generalsekretär weiter. Der Hauptgegner der Union seien aber weiterhin die Grünen.

Und in einem Punkt sind sich Union und Grüne sogar einig: nämlich, wann die K-Frage geklärt werden soll. Also nicht die Kapitänsfrage, sondern WER Kanzler werden soll: zwischen Ostern und Pfingsten, sagt Blume. Auf diesen Zeitraum legt sich auch Katharina Schulze fest, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag.