Alarmstufe Rot: Italienische Behörden warnen vor Starkregen

Lage in Emilia-Romagna unter Kontrolle - aber neue Regenfälle erwartet

In der Nachbarregion Emilia-Romagna meldeten die Behörden, "die erste Welle von Unwettern", die in der Nacht und am Morgen unter anderem in der Gegend von Bologna gewütet hätten, sei vorbei. Die Lage an den Flüssen sei "derzeit unter Kontrolle". Dennoch gelte für die kommenden Stunden wegen drohender neuer Regenfälle weiterhin die höchste Alarmstufe.

Laut Zivilschutz besteht bei Alarmstufe rot eine "schwerwiegende Gefahr für die Sicherheit von Menschen mit möglichen Verlusten von Menschenleben". In diesen Fällen werden üblicherweise Maßnahmen ergriffen wie die Schließung von Schulen und Behörden oder Aufrufe, das Haus möglichst nicht zu verlassen.

Starkregen weckt Erinnerungen an Überflutungen 2023

2023 waren bei Überflutungen in der Region Emilia-Romagna 17 Menschen ums Leben gekommen. Das Hochwasser richtete damals Schäden in Milliardenhöhe an. In der Toskana waren im September bei Überschwemmungen zwei Deutsche ums Leben gekommen, eine Großmutter und ihr Enkel.

Mit Informationen von AFP