Alarm vor Kroatien: Urlauber sichten drei-Meter-Hai in der Adria

Urlauber haben in der Adria auf der Höhe des kroatischen Küstenortes Makarska vor rund einer Woche einen Hai gesichtet. Ein Video, das derzeit auf Facebook und Youtube kursiert, zeigt den etwa zweieinhalb bis drei Meter großen Raubfisch, wie er vor der Küste in Makarska seine Runden zieht.

Laut Medienberichten soll er am Mittwoch noch einmal vor der Insel Korčula in der Adria gesehen worden sein. Örtliche Medien berichteten am Donnerstag, dass der Hai wieder nach Makarska zurückgekehrt sei. Eine Narbe auf dem Rücken beweise, dass es tatsächlich dasselbe Tier ist.