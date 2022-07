AKW-Laufzeiten: Verlängerung wegen Frankreich?

Deutschland will die Lage in Frankreich mit berücksichtigen, wenn es um die Frage der Laufzeitverlängerung der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke geht. Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne), sagte am Sonntagabend in der ARD-"Tagesschau": "Wir werden bei dem jetzt ja stattfindenden Stresstest auch natürlich berücksichtigen, in welcher schwierigen Lage Frankreich gerade ist, weil eben dort sehr, sehr viele Atomkraftwerke nicht laufen. Das werden wir bei uns mit einbeziehen, damit wir im Zweifel auch solidarisch sein können."

Atomkraft bringt sechs Prozent des deutschen Stroms

Die drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke Neckarwestheim 2, Emsland und Isar 2 müssen nach geltendem Recht spätestens am 31. Dezember abgeschaltet werden. An der Nettostromerzeugung in Deutschland haben sie im laufenden Jahr einen Anteil von rund sechs Prozent. Mit Erdgas wurden bisher etwa zehn Prozent des Stroms erzeugt. Zuletzt wurden deshalb Rufe nach einer längeren Nutzung in Deutschland produzierter Atomenergie für die Stromerzeugung lauter, als Ausgleich für fehlende Gaslieferungen aus Russland.

Stresstest soll Klarheit bringen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betont indes immer wieder, dass der Hauptmangel nicht beim Strom drohe, sondern bei Gas und Wärme für die Industrie - und dass Atomkraftwerke dafür keine Abhilfe schafften. Der Stresstest soll klären, ob die Stromversorgung in Deutschland auch unter verschärften Bedingungen gesichert ist.

Nach Einschätzung von Oppositionsführer Friedrich Merz wird die Laufzeit der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke verlängert. Zwar lehne die Bundesregierung grundsätzlich Vorschläge der Union ab, sagte der CDU-Chef im vorab veröffentlichten ZDF-Sommerinterview. Mehrfach habe sie kurz darauf aber genau diese umgesetzt. "Ich sage Ihnen auch voraus, wir werden am Ende des Jahres sehen, dass die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängert wird."

Grünenchefin gegen "Kuhhandel bei Hochrisikotechnologie"

Selbst die Grünen im Münchner Stadtrat sprachen sich zuletzt für eine Laufzeitverlängerung des Akw Isar 2 unter bestimmten Bedingungen aus. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden sagte: "Sollte der Stresstest des Bundeswirtschaftsministeriums ergeben, dass München ein Engpass bei der Stromversorgung droht, darf ein Streckbetrieb von Isar 2 kein Tabu sein."

Im BR Fernsehen positionierte sich die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, klar gegen eine Verlängerung: "Ich finde eine Laufzeitverlängerung absolut falsch", sagte sie beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Die Grünen würden zwar "nichts kategorisch ausschließen" und nicht nur nach Parteiprogramm entscheiden, wenn die Realität etwas anderes fordere.

Es sei die Verantwortung einer Regierung, nach der Faktenlage zu entscheiden. "Aber auch die Faktenlage ist eine Gasmangellage. Bei Gas hilft Atom so gut wie gar nicht", sagte die Co-Chefin der Grünen. Die Versorgungssicherheit sei auch ohne Atomstrom gegeben. Sie erteilte auch einem möglichen "Kuhhandel" mit der FDP - Tempolimit gegen AKW-Verlängerung - eine Absage: "Kompromisse gehören in der Politik dazu, aber bei einer Hochrisikotechnologie hat es ein bisschen was Unernstes."