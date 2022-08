AKW-Laufzeiten: Ein grüner Generationenkonflikt?

Vollbärtige Männer in Latzhosen, selbstgestrickte Pullover, ein gelber Aufkleber mit roter Sonne "Atomkraft? Nein Danke!": Die Bilder aus den Anfangszeiten der Grünen begleiten die Partei bis heute. Mehr als 40 Jahre nach der Gründung haftet der Partei noch immer das Image der friedensbewegten Anti-Atomkraft-Partei an. Mit der Realität hat das nicht mehr viel zu tun.

Mitte-Kurs statt nur Ökopartei

Aktuell haben die Grünen etwa 125.000 Mitglieder. In den vergangenen fünf Jahren hat sich ihre Zahl etwa verdoppelt. Es ist ein Erfolg der früheren Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock. Sie haben die Grünen auf einen pragmatischen Mitte-Kurs gebracht. Das Ziel: Aus der Ein-Themen-Ökopartei einen politischen Vollsortimenter zu machen.

Umfragen der Meinungsforscher von infratest dimap zeigen, dass den Grünen in Klima- und Umweltfragen die höchste Kompetenz zugeschrieben wird. Aber auch in der Familien- und Flüchtlingspolitik punkten sie. Und: Keine andere Partei weckt so große Hoffnungen, die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft zu haben.

Kompromissbereite Regierungspartei

Die Umfrage stammt aus der Zeit vor der Bundestagwahl, also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Seitdem schlucken die Grünen eine Kröte nach der anderen – ohne große Diskussionen: Waffenlieferungen in die Ukraine. Aufrüstung der Bundeswehr durch das 100 Milliarden-Sondervermögen. Gasgeschäfte mit Ländern, in denen Menschenrechte nicht viel zählen. Mehr Kohlekraftwerke am Netz. Aber hält die Geschlossenheit auch, wenn es um Atomkraft geht?

Münchner Bürgermeisterin stellt Atomausstieg in Frage

In München ist Katrin Habenschaden zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt – für die Grünen. Ein Satz der 45-Jährigen sorgte neulich bundesweit für Aufsehen: "Sollte der Stresstest des Bundeswirtschaftsministeriums ergeben, dass München ein Engpass bei der Stromversorgung droht, darf ein Streckbetrieb von Isar 2 kein Tabu sein."

Eine Grüne spricht sich öffentlich dafür aus, unter Umständen ein Atomkraftwerk länger laufen zu lassen. Würde das nicht eine weitere Gewissheit der Grünen erschüttern - den vereinbarten Atomausstieg zum Jahresende?

Grüne können Debatte nicht fernhalten

Im Frühjahr schien alles klar zu sein. Die von den Grünen geführten Ministerien für Wirtschaft und Umwelt hatten geprüft, ob der Weiterbetrieb der drei noch laufenden Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 sinnvoll wäre. Das Ergebnis zusammengefasst: Technisch, rechtlich und finanziell gibt es erhebliche Risiken.

Für die Grünen schien die Debatte damit erledigt zu sein. Doch je weniger Gas aus Russland in Deutschland ankam, desto lauter wurden die Rufe nach einem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Besonders laut ruft aktuell Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef hat einen Spaltpunkt der Ampelkoalition ausgemacht, denn auch die FDP kann sich längere Laufzeiten gut vorstellen.

So sehr sich die Grünen-Spitzenleute in Berlin auch bemühen, fachliche Gründe für ihr Nein zu einem Weiterbetrieb zu betonen; so sehr sie betonen: Es fehle Gas und kein Strom – der Eindruck bleibt hängen, die Anti-Atom-Partei will aus ideologischen Gründen nicht.

Zweiter Stresstest soll Klarheit bringen

Um den Vorwurf zu entkräften, hat das Bundeswirtschaftsministerium die Übertragungsnetzbetreiber mit einem zweiten Stresstest beauftragt. Diese hatten im Frühjahr schon einmal durchgerechnet, ob die Stromversorgung im kommenden Winter auch ohne Atomkraftwerke gesichert ist. Ergebnis: Ja, ist sie.

Im momentan laufenden zweiten Stresstest rechnen die Übertragungsnetzbetreiber mit verschärften Szenarien: Sie nehmen unter anderem an, dass noch weniger Gas aus Russland kommt und dass noch mehr französische Atomkraftwerken ausfallen. Besonders im Blick dabei: Bayern. Denn hier gibt es vergleichsweise wenige Kohlekraftwerke und Windräder.

Streckbetrieb als Kompromissangebot

Bei den Grünen richten sich jetzt alle Augen auf das Ergebnis dieses zweiten Stresstests, das in diesem Monat kommen soll. Erst dann soll entschieden werden, ob sie einen Streckbetrieb für wenige Monate mittragen würden. Das scheint das Maximum grüner Kompromissbereitschaft zu sein. Wobei einige Grüne-Spitzenleute vermuten, dass es in der Diskussion gar nicht um einen Streckbetrieb geht. Sondern um den Ausstieg vom Atom-Ausstieg.

Den Grünen in Niedersachsen geht die ganze Diskussion zu weit. Kein Wunder: Im Oktober stehen Landtagswahlen an und hier liegt das Atom-Zwischenlager Gorleben. Die Proteste dagegen prägten die Partei – ähnlich wie in Bayern der Kampf gegen die Atom-Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf in den 1980er Jahre. Aber das ist eben Geschichte.

Aus der Gründergeneration der Grünen, die den Anti-Atomprotest in ihrer DNA hat, sitzen nur noch wenige im Bundestag: Jürgen Trittin und Claudia Roth, 68 und 67 Jahre alt. Den Ton in der Grünen-Bundestagsfraktion und der Parteiführung geben längst andere an.

Klimaschutz ist jungen Grünen wichtiger

Parteichefin Ricarda Lang zum Beispiel. Sie ist 28 Jahre alt. Sie steht für die neue Generation der Grünen: Pragmatisch und unideologisch. Lieber regieren statt nur reden. Der Kampf gegen die Erderwärmung ist dieser Generation im Zweifel näher als Anti-Atomproteste, die vor ihrer Geburt stattgefunden haben. Und die Klimakrise erscheint ihr dringlicher. Von einem Generationenkonflikt wollen aber weder die Jüngeren noch die Älteren sprechen.

Den jüngeren Grünen mag die politische Erfahrung dieser Zeit fehlen. Dafür beherrschen sie die digitale politische Kommunikation. Sie ist gefragt, wenn der zweite Stresstest zur Stromversorgung ergeben sollte, dass Deutschland im kommenden Winter eine Stromlücke droht und ein kurzer Weiterbetrieb der Atomkraftwerke helfen würde.

Es wäre ein Stresstest für die Grünen. Mitte Oktober steht der nächste Bundesparteitag an. Dann könnte es zu einer Entscheidung kommen. Dass es die Partei spalten würde, ist eher unwahrscheinlich. Der pragmatische Regierungskurs hat Erfolg. In Umfragen sind die Grünen die einzige Ampel-Partei, die seit der Bundestagswahl zulegt. Und Antworten auf aktuelle Herausforderungen dürften der Partei wichtiger sein als die Erinnerung an alte Zeiten.