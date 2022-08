AKW-Angriff: Moskau warnt vor "katastrophalen Folgen" für Europa

Seperatisten wollen Referendum über Anschluss an Russland

Die pro-russischen Behörden in den besetzten Gebieten der Region Saporischschja wollen unterdessen Pläne für ein Referendum über einen Anschluss an Russland vorantreiben. "Ich habe ein Dekret unterzeichnet (...), um mit der Arbeit an der Organisation eines Referendums über die Wiedervereinigung der Region Saporischschja mit der Russischen Föderation zu beginnen", erklärte der von Moskau eingesetzte Verwaltungsleiter Jewgeny Balizkyj online. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bereits gewarnt, dass solche Abstimmungen alle Chancen auf Friedensverhandlungen zunichte machen würden.

Weiter schwere Kämpfe im Süden und Osten der Ukraine

In der Provinz Donezk tobten weiter schwere Kämpfe bei den Städten Bachmut und Awdijiwka. Bei der von russischen Truppen besetzten Großstadt Cherson im Süden startete die ukrainische Armee nach eigenen Angaben Gegenangriffe mit Raketen auf die strategisch wichtige, bereits beschädigte Antoniwka-Brücke über den Fluss Dnipro. Damit soll der Nachschub der Russen gestört werden. Vielerorts gab es wieder Luftalarm.

Eine Sprecherin des südlichen Armeekommandos der Ukraine teilte am Montag mit, es sei auch noch eine zweite Brücke in der Region getroffen worden. Der Regionalabgeordnete Sergei Chlan schrieb im Onlinedienst Facebook: "Was für eine Nacht für die Besatzer in der Region Cherson. Angriffe im Bereich der Antonowskij-Brücke."