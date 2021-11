BR24Live, 10 Uhr: Aktuelle Corona-Lage mit Spahn und Wieler

Bittere Todesprognose von Wieler scheint Realität zu werden

Noch vor einer Woche prognostizierte RKI-Präsident Wieler, man müsse in Deutschland in den nächsten Wochen mit 400 Toten pro Tag rechnen. Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin, dass diese Prognose schon jetzt real wird. "Im Moment liegt die sogenannte Fallsterblichkeit bei etwa 0,8 Prozent. Das heißt: Wenn sich an einem Tag 50.000 Menschen infizieren, werden 400 von ihnen sterben. Daran ist nichts mehr zu ändern", sagte Wieler im Interview bei Zeit-Online. Am gestrigen Donnerstag wurde außerdem eine weitere traurige Todes-Marke überschritten: Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 100.000 Menschen an oder mit Corona verstorben.

Vierte Welle brechen, fünfte Welle vermeiden

Impfungen und Auffrischungsimpfungen, also Boostern, würden nicht ausreichen, um diese Welle zu brechen, sagte Jens Spahn (CDU) auf der Pressekonferenz in der letzten Woche, "es braucht also Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen", so Spahn. RKI-Präsident Lothar Wieler denkt schon jetzt an eine mögliche fünfte Welle. Der weitere Verlauf des Winters hänge stark davon ab, wie gut es gelinge, Kontakte zu reduzieren und die Impfaktivitäten massiv zu steigern. Sei das nicht der Fall, bekäme Deutschland nach den jetzigen Modellierungen auch noch eine fünfte Welle, betonte Wieler gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Steuert Deutschland auf den nächsten Lockdown zu? BR24live überträgt die Bundespressekonferenz mit Spahn und Wieler ab 10 Uhr live.