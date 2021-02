vor 38 Minuten

Akribische Ermittlungen: Ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau

Heute jährt sich der Anschlag von Hanau. Bei der Gedenkfeier am Abend werden in der südhessischen Stadt Bundespräsident Steinmeier und ein Vertreter der Hinterbliebenen sprechen. In der Zwischenzeit gehen die Ermittlungen akribisch weiter.