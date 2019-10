AKK über Söder-Wahl: Starkes Signal für die Union

Der Rückhalt für Markus Söder sei ein starkes Signal für die CSU, die Entscheidungen des Parteitags ein gutes Signal für die Union. Für die CDU sei es immer gut gewesen, wenn sie mit der CSU einen starken Partner in Bayern habe, sagte Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede auf dem CSU-Parteitag in München.

AKK: Thüringen muss von der politischen Mitte regiert werden

Danach widmete sich Kramp-Karrenbauer der Bundespolitik und sagte in Bezug auf die anstehenden Landtagswahlen in Thüringen am kommenden Wochenende: "Thüringen müsse aus einer politischen starken Mitte heraus regiert werden und nicht von den politischen extremen Rändern. Dafür müsse man gemeinsam kämpfen." Mit Blick auf die steigenden Umfragewerte für die CDU in Thüringen, sagte die CDU-Chefin: "Da ist noch was drin." Nun müssten CDU und CSU gemeinsam mit dem thüringischen CDU-Chef Mike Mohring kämpfen.

Kramp-Karrenbauer warnt vor Personaldebatte

Mit Blick auf eine Urwahl der Kanzlerkandidaten warnte Kramp-Karrenbauer die Union mit einem Verweis auf die Lage der SPD vor Personaldebatten: "Wir sollten nicht den gleichen Fehler machen und uns nur mit uns selbst beschäftigen." Statt Ideengeber für die Politik zu sein und den Menschen Antworten auf die aktuellen Fragen zu geben, befinde sich die SPD in einem Dauermodus der Selbstbeschäftigung. Nur die Union könne die Antworten auf die Fragen der Menschen geben.

Bereits am Freitag wurde der Antrag der Jungen Union, den Kanzlerkandidaten per Urwahl unter den Mitgliedern von CDU und CSU abstimmen zu lassen, von der Mehrheit der Delegierten des CSU-Parteitags abgelehnt.

Kritik an der Türkei und den USA

Im außenpolitischen Teil ihrer Rede kritisierte Kramp-Karrenbauer die Türkei und die USA wegen der türkischen Offensive in Nordsyrien scharf. Die Amerikaner hätten denjenigen den Rücken gekehrt, die dort für sie am Boden den IS bekämpft hätten. Daraus stelle sich die Frage nach der Verlässlichkeit des stärksten deutschen Bündnispartners.

Die Türkei würde mit ihrem Handeln die "Grundlage der Nachkriegsordnung" gefährden, nämlich dass man Konflikte mit Diplomatie löse. Auch Deutschland müsse sich in solchen außenpolitischen Fragen besser Profil zeigen: "Ich kann es nicht mehr hören, dass wir besorgt sind, dass wir mit großer Sorge schauen, dass wir hinschauen. Wir sind stark, es kommt auf uns an, und wir müssen irgendwann endlich auch mal eigene politische Antworten geben - und zwar insbesondere als Union."

CSU-Parteitag: Kompromisslösung bei der Frauenquote

Zuvor war die CSU-Spitze um Parteichef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume am zweiten Tag des Parteitags in der Debatte um die Ausweitung der Frauenquote nur mit Mühe einer Schlappe entgangen: Nach einer langen und kontrovers geführten Debatte billigten die Delegierten am Samstag mehrheitlich eine Ausweitung - allerdings gegenüber dem ursprünglichen Leitantrag des CSU-Vorstands für die Parteireform nur in abgeschwächter Form.

Frauenquote: "Soll-Bestimmung" rettet Leitantrag

Die bisherige 40-Prozent-Quote im Landes- und den Bezirksvorständen gilt damit künftig auch für Kreisvorstände - allerdings nun nicht wie geplant als verpflichtende Muss-, sondern nur als Soll-Bestimmung. Mit diesem Kompromissvorschlag der Frauen-Union gelang es letztlich, eine drohende Pleite abzuwenden. Auch Parteichef Markus Söder selber musste am Ende der Debatte energisch für den Kompromiss werben.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.