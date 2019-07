AKK als Verteidigungsministerin: Bundeswehrverband optimistisch

Grundsätzlich könne es für die Bundeswehr nur von Vorteil sein, wenn an der Spitze eine einflussreiche, starke Persönlichkeit stehe, erklärte der Vize-Vorsitzende des Bundeswehrverbands, Jürgen Görlich.

"Ein Schwergewicht in der Politik, das sowohl im Kabinett, als auch im Plenum für die Bundeswehr einstehen kann und einiges erreichen kann." Jürgen Görlich

Mehr Finanzmittel gefordert

Görlich erwartet von der neuen Verteidigungsministerin, dass sie die Finanzsituation der Bundeswehr verbessert, um Großgerät und Material zu beschaffen. Sie hätte auch gesagt, dass sie die Nato-Forderung von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung einhalten möchte, so Görlich.

"Die Soldaten und Soldatinnen erwarten einfach, dass sie das Material bekommen, wenn sie in Einsätze geschickt werden, da muss sie (Kramp-Karrenbauer) dringend ran." Jürgen Görlich

Mahnung zu vertrauensvollem Umgang

Nachdem Kramp-Karrenbauers Vorgängerin Ursula von der Leyen (CDU) der Bundeswehr ein Haltungsproblem vorgeworfen und damit für Unmut in der Truppe gesorgt hatte, mahnte nun der Vize-Chef des Bundeswehrverbandes zu einem vertrauensvollen Umgang, "indem man einfach offen miteinander redet, offen aufeinander zugeht, Dinge versucht zu erklären und auch eine Fehlerkultur zulässt." Trotzdem müsse man laut Görlich am Problem Rechtsextremismus in der Truppe dranbleiben:

"Rechtsextremismus und rechtsradikale Umtreibe haben in der Bundeswehr nichts zu suchen." Jürgen Görlich