Triebwerksausfall: Airbus auf Weg nach München landet in Angola

Weil nur noch ein Triebwerk störungsfrei funktionierte, musste ein Airbus der Lufthansa in Angolas Hauptstadt Luanda außerplanmäßig landen. Zuvor hatte der Pilot das zweite Triebwerk der A350-900 abgeschaltet, da technische Unregelmäßigkeiten angezeigt worden waren. Das berichtete das Unternehmen am Montag. Der Zwischenfall hatte sich bereits am Samstag auf dem Flug LH575 von Kapstadt nach München ereignet. An Bord waren demnach 271 Passagiere.

Lufthansa: Triebwerk hat nicht gebrannt

Ein Sprecher wies Berichte zurück, dass das Triebwerk gebrannt habe. Aktuell sei ein Techniker-Team nach Luanda unterwegs, um das Flugzeug zu überprüfen. Die Sicherheit an Bord sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Die Passagiere seien sämtlich umgebucht oder in Hotels untergebracht worden. Das Flugzeug ist mit fünf Jahren vergleichsweise jung.