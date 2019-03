vor 23 Minuten

Boeing verweist nach Flugzeug-Absturz auf Software-Upgrade

Nach dem Flugzeugabsturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien steht der Flieger weiter in der Kritik. Einige Länder haben Flugverbote erteilt. Die US-Luftfahrtbehörde forderte den Hersteller Boeing zu Änderungen an der 737 MAX 8 auf.