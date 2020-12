Airbag für Arbeiter soll Sturz-Folgen mildern

Ein Tritt daneben auf einer Baustelle kann weitreichende Folgen haben: Schwere Verletzungen wie Schädelverletzungen oder Querschnittslähmungen - oder sogar den Tod. Dachdecker und Zimmerer, Maurer und Betonbauer riskieren viel bei der Arbeit. Es reicht sogar ein Sturz aus einer geringen Höhe. Bei Richtarbeiten an der Dachrinne oder im Gerüstbau, aber auch beim Vorhangaufhängen oder Fensterputzen stürzen jedes Jahr tausende Beschäftigte in die Tiefe.

Über 38.000 solcher Unfälle gab es 2018 laut neuster Statistiken der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Demnach starben 2018 54 Menschen bei Absturzunfällen. Darunter kamen acht Personen kamen ums Leben, weil sie vom Lkw stürzten; fünf starben bei einem Sturz von der Leiter, denn gerade bei geringen Höhen sichern sich die wenigsten und sind eher leichtsinnig als bei fünf Meter und darüber, haben Fachleute festgestellt.

Sicherheitsweste soll Arbeiter schützen

Ein Unternehmen aus Erding will diese Sicherheitslücke schließen. Drei Jahre wurde bei Minerva AS getüftelt, herausgekommen ist eine marktreife Sicherheitsweste. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine normale Arbeitsweste in leuchtendem Orange. Doch in der Weste verbirgt sich ein Elektroteil mit Sensortechnik. Das misst x-Mal pro Minute die Bewegung im Raum und soll so einen Sturz erkennen. Dann öffnet sich ein Airbag, der Arbeiter fällt ins Luftkissen.

Bei einer Fall-Probe aufs Exempel spielt ein sportlicher Mitarbeiter den Bauarbeiter. Mit Helm und Sicherheitsweste steigt er eine Anstellleiter zum Dach hinauf, verliert das Gleichgewicht, rudert mit den Armen, fällt auf den Rücken. Erkennt die Weste den Sturz?

"Nur" Prellungen statt Knochenbrüche

Der Airbag löst rechtzeitig aus. Ein lauter Knall und er bläst sich auf, mit Gas aus einer Kartusche. Es riecht nach dem Versuch sogar leicht nach Sprengstoff, wie nach einer Feuerwerksrakete. Natürlich tut so ein Sturz immer noch weh, doch die Firma meint, statt Knochenbruch oder Wirbelsäulenverletzung käme der Gestürzte mit einer Prellung davon.

Die Sicherheitsweste hat bereits ein TÜV-Zertifikat. Ihr Einsatzgebiet soll vor allem bei Stürzen aus geringen Höhen sein, wenn Anseilen schwierig ist oder vergessen wird. Ein Zimmerermeister aus Weßling hat sich bereiterklärt, die Weste auszuprobieren. Auf einer Baustelle stellt Josef Bernlochner fest: Leicht zu tragen, es engt nichts ein. Allerdings hat er Bedenken, dass sich der Airbag zu früh öffnet, schon bei einem Sprung beispielsweise. Er springt vorsichtig von der Ladenfläche seines Transporters: Nichts passiert.

Dann ein neuer Versuch. Bernlochner will es wissen, springt mit mehr Schwung. Das versteht die Weste als Fallen. Der Airbag öffnet sich.

Gefahr durch Stolpern, Hinfallen, Ausgleiten oder Umknicken

Fazit nach dem Praxistest: Wenn an der Feinjustierung der Weste noch gefeilt wird, könnte sie der Zimmerer empfehlen. Doch die Sensitivität der Sensoren wird die Firma nicht ändern: Denn ein Airbag, der bei einem Sprung aufgeht, hat auch seinen Dienst getan, da auf Baustellen auch häufig aus zu hohen Höhen gesprungen wird.

Stolpern, Hinfallen, Ausgleiten oder Umknicken sind die zweithäufigste Ursache aller Unfälle auf Baustellen. Nur knapp häufiger ist der Grund, dass die Kontrolle über einen Gegenstand verloren gegangen ist.