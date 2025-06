Boeing Dreamliner über Indien abgestürzt - 242 Menschen an Bord

Auf dem Weg nach London ist in der Nähe der westindischen Millionenstadt Ahmedabad ein großes Passagierflugzeug beim Start abgestürzt. Das bestätigte das Ministerium für zivile Luftfahrt. Nach ersten Berichten soll es sich um eine Boeing 787 Dreamliner der indischen Fluglinie Air India handeln. Fernsehbilder zeigten brennende Trümmerteile und dichten schwarzen Rauch, der in der Nähe des Flughafens in den Himmel stieg.

Nach Angaben von Air India wurden die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ob oder wieviele Todesopfer gab, wurde bislang nicht kommuniziert.