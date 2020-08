Aigner: Sicherheitskonzept für Landtag überprüfen

Hunderte Demonstranten überrannten am Samstag in Berlin die Absperrgitter am Reichstagsgebäude und bauten sich lautstark vor dem Besuchereingang auf. Dabei wurden vor dem Sitz des Bundestags auch schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt. Nach diesem Vorfall bei den Protesten gegen die Corona-Auflagen diskutiert die Politik nun über Konsequenzen - auch in Bayern.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) will das Sicherheitskonzept des bayerischen Landtags gemeinsam mit dem Ältestenrat und dem Präsidium noch einmal überprüfen. Das sagte Aigner im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Demos vor Landtag nur nach strenger Prüfung

Genau wie vor dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat und dem Bundesverfassungsgericht gebe es vor dem Bayerischen Landtag einen "befriedeten Bereich" (auch Bannmeile genannt), erklärte die 55-Jährige. Dieser gelte für das ganze Jahr, auch in der sitzungsfreien Zeit.

Durch das grundsätzliche Verbot von Versammlungen in befriedeten Bezirken soll die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments sichergestellt werden. Demonstrations- und Versammlungsanfragen in diesem Bereich würden über das Bayerische Innenministerium gestellt und dann im Einzelfall durch die Landtagspräsidentin geprüft und entschieden.

In der Vergangenheit seien solche Anfragen mehrfach abgelehnt worden, weil die Sicherheit des Parlamentes und der Abgeordneten nicht gewährleistet werden konnte, so die CSU-Politikerin. Grundsätzlich habe sie als Landtagspräsidentin Hausrecht im Münchner Maximilianeum, das durch die Polizei durchgesetzt werde.

Herrmann fordert striktere Bannmeilen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte zuvor striktere Bannmeilen um Parlamentsgebäude gefordert. Es sei zu recht eine große Empörung vorhanden, dass sich Neonazis und Rechtsradikale am Samstag auf den Stufen des Reichstagsgebäudes in Berlin breitmachen konnten, sagte der CSU-Politiker dem Bayerischen Rundfunk. Es gehe in diesem Fall um die Symbolkraft und um die Bilder, die entstanden seien und nicht allein um den Schutz des Parlamentsbetriebs.

Der Bundestag müsse überdenken, ob eine Lockerung der Bannmeile um das Reichstagsgebäude wieder rückgängig gemacht werden müsse. Bannmeilen um Parlamentsgebäude sollen ihm zufolge wieder strikter eingeführt werden. Ganz generell aber seien das Demonstrationsrecht, Versammlungs- und Meinungsfreiheit Grundrechte und dürften nicht in Frage gestellt werden.

Infektionsschutz bei Demo muss eingehalten werden

Verboten werden dürfe nur, wenn eine unmittelbare Gefahr von einer Demonstration ausgehe. Dazu zähle auch der Infektionsschutz. Herrmann zufolge ist eine Demonstration gegen die Coronamaßnahmen für den 12. September in München angekündigt. Die Auflagen müssten von der Stadt geprüft werden. Dabei gehe es auch darum, ob die Infektionsschutzmaßnahmen befolgt würden. Das müsse den Teilnehmern vor der Demonstration klar erklärt und dann auch eingehalten werden.

Am Samstag besetzten vorwiegend rechte Demonstranten die Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin. Die Polizei stellte sich Ihnen entgegen, die Empörung in der Politik ist aber weiterhin groß