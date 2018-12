Aigner nimmt soziale Themen und Frauenförderung in den Blick

Zudem will die 53-Jährige aber noch weitere Akzente setzen. Wichtig seien ihr der Umgang miteinander und die Debattenkultur im Landtag. Neben sozialem Engagement will sie vor allem Akzente beim Thema Demokratie setzen.

Manches sehe man mittlerweile als zu selbstverständlich an, nach 70 Jahren Demokratie in Deutschland. Für sie aber gebe es unverrückbare Eckpfeiler: Der Umgang miteinander, die Tonlage; ein klares Nein zu Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Das richte sich an alle Parteien im Parlament.

Mehr Frauen in die Politik

Nach dem CSU-internen Zwist zwischen ihr und Fraktionschef Thomas Kreuzer ist sie nun wieder versöhnt. Aigner hatte ihm unter anderem in einem Zeitungsinterview Führungsschwäche vorgeworfen. Es seien zu wenig Frauen bei der Verteilung von Ämtern zum Zuge gekommen. Nach einem konstruktiven Gespräch schaue man nun aber nach vorne.

Zugleich wiederholt sie ihre Forderung, mehr Frauen in die Politik einzubinden; das sei Aufgabe des Parlamentes. "Wir sind alle nicht zufrieden, wie die Präsenz der Frauen auch im Parlament ist", sagt Aigner, "und da haben wir eine gemeinsame Aufgabe." Sie will Frauen ermutigen, in die Politik zu gehen. Frauen sollten in dieser Hinsicht mehr Selbstvertrauen haben.

"Ich wollte mich nicht verbiegen"

Mit Blick auf ihre persönliche Entwicklung innerhalb der CSU ist Ilse Aigner durchaus stolz und zufrieden auf das Erreichte. Dass sie den Konkurrenzkampf mit Markus Söder um den Ministerpräsidentenposten aufgegeben hatte, war für sie eine persönliche Entscheidung.

"Man muss halt manchmal auch schauen: Ist es machbar? Und ich habe dann schon den Eindruck gehabt, dass es ein unglaublicher Kraftakt gewesen wäre. Und irgendwann habe ich gesagt: Okay, ich gehe einen anderen Weg, weil mir meine persönliche Entwicklung wichtiger war. Ich hätte mich vielleicht verbiegen müssen und das wollte ich nicht." Ilse Aigner

In der CSU hat Ilse Aigner viel erreicht. Von der Gemeinde- und Kreisrätin hin zur Bundes- und Staatsministerin, seit 1994 sitzt sie im Landtag. Nur Ministerpräsidentin ist sie eben nicht geworden. Ob sie sich in Zukunft um den Posten bemühen werde, ließ sie offen.